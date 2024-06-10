Пасторе о Мбаппе: «Реал» – самое лучшее место. Килиан – молодой парень, который хочет продолжать побеждать и расти»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Пасторе Килиан Мбаппе Футбол

Хавьер Пасторе высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Он провел невероятный период в чемпионате Франции и в «ПСЖ». Он показал все, на что способен, как на поле, так и за его пределами. Пришло время искать новые направления, получать новый опыт.

Он молодой парень, который по-настоящему хочет продолжать побеждать, расти, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Мне повезло, что он был моим партнером, и я очень рад его росту.

«Реал Мадрид» ждет его, поэтому и мы будем ждать его в Мадриде с распростертыми объятиями. Самое лучшее место», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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6 комментариев
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Ответ Висита Эльмурзаев
ещё увереннее будут ставить автобус и бить пенальти?🤣🤣
На СБ Реал разрывал ситявый пластик,должны были ехать на тренировочный тихад с форой +3,но дутый тогда знатно отскочил)
+1
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+1
С Мбапе Реал будет разрывать всякие сити ещё увереннее,похоже дутый так и останется с одной жалкой ЛЧ)
+2
-2
0
"Реал - самое лучшее место" - Пасторе прям пылает любовью после 7 лет в ПСЖ......
0
0
0
Ответ войд
С Мбапе Реал будет разрывать всякие сити ещё увереннее,похоже дутый так и останется с одной жалкой ЛЧ)
ещё увереннее будут ставить автобус и бить пенальти?🤣🤣
+1
-1
0
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