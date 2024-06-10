Пасторе о Мбаппе: «Реал» – самое лучшее место. Килиан – молодой парень, который хочет продолжать побеждать и расти»
Хавьер Пасторе высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
«Он провел невероятный период в чемпионате Франции и в «ПСЖ». Он показал все, на что способен, как на поле, так и за его пределами. Пришло время искать новые направления, получать новый опыт.
Он молодой парень, который по-настоящему хочет продолжать побеждать, расти, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Мне повезло, что он был моим партнером, и я очень рад его росту.
«Реал Мадрид» ждет его, поэтому и мы будем ждать его в Мадриде с распростертыми объятиями. Самое лучшее место», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».