Пасторе о Мбаппе: «Реал» – самое лучшее место. Килиан – молодой парень, который хочет продолжать побеждать и расти»

Хавьер Пасторе высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Он провел невероятный период в чемпионате Франции и в « ». Он показал все, на что способен, как на поле, так и за его пределами. Пришло время искать новые направления, получать новый опыт.

Он молодой парень, который по-настоящему хочет продолжать побеждать, расти, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Мне повезло, что он был моим партнером, и я очень рад его росту.

« » ждет его, поэтому и мы будем ждать его в Мадриде с распростертыми объятиями. Самое лучшее место», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».