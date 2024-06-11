Фомичев возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. В конце мая он покинул пост тренера брянского «Динамо»

Александр Фомичев стал новым тренером «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Детали контракта с петербургским клубом не разглашаются.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» с апреля был Николай Котовец, который покинул клуб 6 июня.

Фомичев ранее руководил брянским «Динамо». 25 мая 45-летний специалист покинул пост главного тренера клуба из Брянска.

Петербургское «Динамо» идет на 9-м месте в группе 2 LEON Второй лиги Б, набрав 11 очков после 10 матчей.