Фомичев возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. В конце мая он покинул пост тренера брянского «Динамо»
Александр Фомичев стал новым тренером «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Детали контракта с петербургским клубом не разглашаются.
Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» с апреля был Николай Котовец, который покинул клуб 6 июня.
Фомичев ранее руководил брянским «Динамо». 25 мая 45-летний специалист покинул пост главного тренера клуба из Брянска.
Петербургское «Динамо» идет на 9-м месте в группе 2 LEON Второй лиги Б, набрав 11 очков после 10 матчей.
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