Фомичев возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. В конце мая он покинул пост тренера брянского «Динамо»

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Б Александр Фомичев Футбол

Александр Фомичев стал новым тренером «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Детали контракта с петербургским клубом не разглашаются.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» с апреля был Николай Котовец, который покинул клуб 6 июня.

Фомичев ранее руководил брянским «Динамо». 25 мая 45-летний специалист покинул пост главного тренера клуба из Брянска.

Петербургское «Динамо» идет на 9-м месте в группе 2 LEON Второй лиги Б, набрав 11 очков после 10 матчей.

 

 

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2 комментария
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Это то самое ДСП, которое Зенит убил, по словам небезразличных москвичей.
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Где комментарии болельщиков Динамо Санкт-Петербург, кстати? Это ж дико популярный клуб по словам наших московских друзей.
Почему я тут один?
Лююююююююдиииииии!! Ауу!!!
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