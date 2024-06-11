19-летний хавбек «МЮ» Форсон переходит в «Монцу» как свободный агент, контракт – до 2028 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Монца Омари Форсон Фабрицио Романо Футбол

Омари Форсон покинул «Манчестер Юнайтед».

19-летний полузащитник присоединяется к «Монце» как свободный агент. Итальянский клуб сообщил, что контракт с футболистом рассчитан до 2028 года.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «МЮ» все же получит компенсацию за хавбека.

Форсон принял участие в 4 матчах АПЛ в прошлом сезоне и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acmonza.com

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12 комментариев
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Ответ songbilong
Игрок перспективный? Кто знает?
Я не знаю, но разумеется, своё мнение выскажу: перспективного бы либо оставили в МЮ, либо на него нашлись бы более серьезные претенденты, чем Монца.
+7
0
+7
Ответ Max Maximus
Через 5 лет вернут обратно за 80 млн Приятного просмотра
Как смешно и главное оригинально
+6
-1
+5
Ответ songbilong
Игрок перспективный? Кто знает?
По перспективности что-то среднее между Чонгом, Элангой и Межбри. В лучшем случае игрок уровня подвала АПЛ
+4
0
+4
У него вид словно если откажется: кердык ему😆✌️
+3
0
+3
Ответ songbilong
Игрок перспективный? Кто знает?
Дно
+3
0
+3
Игрок перспективный? Кто знает?
+1
0
+1
Как это выглядит прямо сейчас, вообще не потеря! Но никто не знает наверняка, может через пару лет каааак рванет в развитии😀
+1
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Ответ piper65
Как это выглядит прямо сейчас, вообще не потеря! Но никто не знает наверняка, может через пару лет каааак рванет в развитии😀
может и рванет
но сколько народу каждый год выходит из академии?
если каждого так в надежде оставлять, то никакой базы не хватит
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