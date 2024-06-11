19-летний хавбек «МЮ» Форсон переходит в «Монцу» как свободный агент, контракт – до 2028 года

Омари Форсон покинул «Манчестер Юнайтед».

19-летний полузащитник присоединяется к «Монце» как свободный агент. Итальянский клуб сообщил, что контракт с футболистом рассчитан до 2028 года.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что « » все же получит компенсацию за хавбека.

принял участие в 4 матчах в прошлом сезоне и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acmonza.com