19-летний хавбек «МЮ» Форсон переходит в «Монцу» как свободный агент, контракт – до 2028 года
Омари Форсон покинул «Манчестер Юнайтед».
19-летний полузащитник присоединяется к «Монце» как свободный агент. Итальянский клуб сообщил, что контракт с футболистом рассчитан до 2028 года.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «МЮ» все же получит компенсацию за хавбека.
Форсон принял участие в 4 матчах АПЛ в прошлом сезоне и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acmonza.com
но сколько народу каждый год выходит из академии?
если каждого так в надежде оставлять, то никакой базы не хватит