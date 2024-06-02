«Эмирейтс» Иньесты выбыл из высшей лиги ОАЭ – это первый вылет в карьере Андреса

«Эмирейтс» Андреса Иньесты вылетел из высшего дивизиона ОАЭ.

В нынешнем сезоне чемпионата команда с испанским полузащитником в составе одержала лишь 4 победы и перед заключительной игрой занимает предпоследнее 13-е место в таблице, не имея шансов подняться из зоны вылета. Для Иньесты понижение в классе с «Эмирейтс» стало первым в карьере.

Контракт 39-летнего экс-полузащитника «Барселоны» с « » истекает в июне. Ранее президент клуба Юссеф Аль-Батран заявил, что готов предложить Иньесте должность главного тренера в случае вылета.