«Эмирейтс» Иньесты выбыл из высшей лиги ОАЭ – это первый вылет в карьере Андреса

Теги Барселона Андрес Иньеста Ла Лига высшая лига ОАЭ ФК Эмирейтс Футбол

«Эмирейтс» Андреса Иньесты вылетел из высшего дивизиона ОАЭ.

В нынешнем сезоне чемпионата команда с испанским полузащитником в составе одержала лишь 4 победы и перед заключительной игрой занимает предпоследнее 13-е место в таблице, не имея шансов подняться из зоны вылета. Для Иньесты понижение в классе с «Эмирейтс» стало первым в карьере.

Контракт 39-летнего экс-полузащитника «Барселоны» с «Эмирейтс» истекает в июне. Ранее президент клуба Юссеф Аль-Батран заявил, что готов предложить Иньесте должность главного тренера в случае вылета.

26 комментариев
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Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Ну тебе же не надоело, а он хоть деньги получает за это
+18
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Ничего неожиданного - Emirates все время куда-то вылетает!
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Модрич в почти 39 продлевает контракт с Реалом… выиграв ЛЧ)
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-9
+4
Ответ Максим Столбов
Блин Бавария конечно рано Компани пригласила, Иньеста поперспективнее будет
иньеста все еще играет в футбол, если что
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+3
Ответ Максим Столбов
Блин Бавария конечно рано Компани пригласила, Иньеста поперспективнее будет
Иньеста не тренирует ФК Эмирейтс, а играет за нее
+3
0
+3
Блин Бавария конечно рано Компани пригласила, Иньеста поперспективнее будет
+4
-3
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Ответ Wiley Fox
Надо Хави и Иньесте объединить усилия и создать дуэт тренерский А лучше трио С негрейрой
Иньеста вылетел как игрок. Чтобы не выглядеть идиотом, сначала изучите то, о чем пишете.
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"Ничего без Месси и Хави не может!"
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Модрич в почти 39 продлевает контракт с Реалом… выиграв ЛЧ)
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Реал с позором ни разу не заканчивал? Реал даже выигрывает с позором. О чём тут речь?
Так как Барса, Реал никогда не позорился)

Семья 😆
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Ответ neoline099
Комментарий удален модератором
Ты наверное подумал, что со своим отцом разговариваешь…. Так? )
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Ты наверное подумал, что со своим отцом разговариваешь…. Так? )
Он скорее подумал, что с девушкой своей разговаривает...
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