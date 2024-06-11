«Галатасарай» сделал предложение «МЮ» о трансфере Мактоминея и интересуется Уан-Биссакой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Окан Бурук Скотт Мактоминей Аарон Уан-Биссака Футбол

«Галатасарай» планирует трансферы Скотта Мактоминея и Аарона Уан-Биссаки.

Об этом сообщает турецкий журналист Невзат Диндар. 

«Галатасарай» продлил контракт с главным тренером Оканом Буруком на 2 года и теперь планирует подписать нужных специалисту игроков. 

Клуб сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Скотта Мактоминея, который находится на первом месте в списке трансферов Окана Бурука. В «Галатасарае» планируют завершить трансфер 27-летнего полузащитника как можно скорее.

Кроме того, стамбульский клуб планирует подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаку. Ранее сообщалось об интересе «Интера» к 26-летнему защитнику. 

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5 комментариев
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МакТоминея точно не нужно продавать. Прошедший сезон показал как он сильно вырос и как игрок, и как лидер на поле. Парень стал часто играть в атакующей позиции и у него хорошо это получается - голов больше бездельника Рэшфорда наколотил.

МЮ и без этого часто ошибался в трансферной политике: бесполезная и безумно дорогая покупку Антони, покупка лазаретного Маунта, бесполезное время Дони Ван Де Бека в МЮ после покупки. Если еще и такого воспитанника продадут, тогда предположу, что спортивный директор там явно балуется запрещенными веществами.
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Продать этих ребят - это будет полный "финиш" ((
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Мю конечно лажанётся если согласится
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Биссаку можно продать, Мака оставить, учитывая что у него самая маленькая ЗП в команде и сколько пользы он приносит с лавки
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Мактоминей трушный футболист и свой в МЮ. Продавать нельзя ни в коем случае. Один из немногих настоящих бойцов в клубе.
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