«Галатасарай» сделал предложение «МЮ» о трансфере Мактоминея и интересуется Уан-Биссакой
«Галатасарай» планирует трансферы Скотта Мактоминея и Аарона Уан-Биссаки.
Об этом сообщает турецкий журналист Невзат Диндар.
«Галатасарай» продлил контракт с главным тренером Оканом Буруком на 2 года и теперь планирует подписать нужных специалисту игроков.
Клуб сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Скотта Мактоминея, который находится на первом месте в списке трансферов Окана Бурука. В «Галатасарае» планируют завершить трансфер 27-летнего полузащитника как можно скорее.
Кроме того, стамбульский клуб планирует подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаку. Ранее сообщалось об интересе «Интера» к 26-летнему защитнику.
МЮ и без этого часто ошибался в трансферной политике: бесполезная и безумно дорогая покупку Антони, покупка лазаретного Маунта, бесполезное время Дони Ван Де Бека в МЮ после покупки. Если еще и такого воспитанника продадут, тогда предположу, что спортивный директор там явно балуется запрещенными веществами.