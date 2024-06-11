«Галатасарай» сделал предложение «МЮ» о трансфере Мактоминея и интересуется Уан-Биссакой

«Галатасарай» планирует трансферы Скотта Мактоминея и Аарона Уан-Биссаки.

Об этом сообщает турецкий журналист Невзат Диндар.

« » продлил контракт с главным тренером на 2 года и теперь планирует подписать нужных специалисту игроков.

Клуб сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу , который находится на первом месте в списке трансферов Окана Бурука. В «Галатасарае» планируют завершить трансфер 27-летнего полузащитника как можно скорее.

Кроме того, стамбульский клуб планирует подписать защитника « » . Ранее сообщалось об интересе «Интера» к 26-летнему защитнику.