Ямаль об увольнении Хави: «Очень странно: сначала он уходил, потом остался... Это печально – он первый элитный тренер, с которым я работал»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался об уходе Хави из «Барселоны».

– Сейчас вы сосредоточены на Евро, но как вы восприняли уход Хави?

– Это был очень странный момент. Сначала он уходил, потом остался... Это было странно, потому что мы видели то же самое, что и вы.

Очень печально, потому что он был первым элитным тренером, с которым я работал, но такое случается в футболе, – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании

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4 комментария
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Барселона была , есть и будет . Страница перевернута - двигаемся дальше !
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Чел, президент клуба, в котором ты вырос и играешь, Лапорта. Привыкай
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