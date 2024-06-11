Ямаль об увольнении Хави: «Очень странно: сначала он уходил, потом остался... Это печально – он первый элитный тренер, с которым я работал»
Ламин Ямаль высказался об уходе Хави из «Барселоны».
– Сейчас вы сосредоточены на Евро, но как вы восприняли уход Хави?
– Это был очень странный момент. Сначала он уходил, потом остался... Это было странно, потому что мы видели то же самое, что и вы.
Очень печально, потому что он был первым элитным тренером, с которым я работал, но такое случается в футболе, – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании.