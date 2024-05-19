Хави о 2-м месте «Барселоны»: «Это была задача-минимум. Сможем побороться за еще один трофей в следующем сезоне»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Педри Ламин Ямаль Футбол

Хави отметил, что «Барселона» спокойно обыграла «Райо Вальекано» (3:0).

«Команда чувствовала себя вполне комфортно. Да, соперник сплел паутину в обороне, и нам было трудно продвигаться вперед. Также он создал 3 или 4 явных момента. Но наша команда чувствовала себя хорошо.

Конечно, это была задача-минимум, но нам нужно было финишировать вторыми. Это позволит нам побороться за еще один трофей в следующем сезоне.

Гол – лучший рецепт для обретения уверенности. Педри нужно играть постоянно, поймать ритм. Ему нужен динамизм, которого не хватало из-за травм. Он определяющий футболист, когда мяч у него – все складывается хорошо.

Когда у Ламина Ямаля мяч, происходит что-то особенное. Мы говорим об очень важном футболисте. Важно заботиться о нем и делать так, чтобы он был доволен, это позволит ему оставаться на этом уровне многие годы», – сказал главный тренер «Барселоны».

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8 комментариев
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Опять не выпустил Роке - Лапорта настучит тебе по башке своим рычагом
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Ответ Сергей Лютый
Кому это вам? Ты же валить собирался
Его валить собирались
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