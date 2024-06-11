Карпукас о «Локо» без Миранчука и Жемалетдинова: «Когда такие игроки уходят, это удар для любого клуба» 

Артем Карпукас оценил уход Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука из «Локо».

— В расположении сборной России обсуждали с его вероятный уход из « »?

— Часто общаемся с ним насчет всего этого, насчет этой ситуации. Я у него много чего спрашиваю и интересуюсь. Потому что для меня это большой игрок и большой человек.

— Сильно ослабнет «Локомотив» после ухода и в случае ухода Антона Миранчука?

— Я думаю, когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба, – сказал полузащитник «Локомотива».