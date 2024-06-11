Карпукас о «Локо» без Миранчука и Жемалетдинова: «Когда такие игроки уходят, это удар для любого клуба» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас оценил уход Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука из «Локо».

— В расположении сборной России обсуждали с Антоном Миранчуком его вероятный уход из «Локомотива»?

— Часто общаемся с ним насчет всего этого, насчет этой ситуации. Я у него много чего спрашиваю и интересуюсь. Потому что для меня это большой игрок и большой человек.

— Сильно ослабнет «Локомотив» после ухода Рифата Жемалетдинова и в случае ухода Антона Миранчука?

— Я думаю, когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба, – сказал полузащитник «Локомотива».

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, особенно когда уходит стабильный лавочник Жемалетдинов с зарплатой 2 млн евро, то это "удар" по клубу. Миранчука будет не хватать, конечно, но ради родного клуба мог и поумерить свой аппетит. Тем более ему не 50 тыс рублей в месяц предлагают, а 10 млн с учетом бонусов. Но видимо он может быть частью Локо только в сытное время.
+5
-2
+3
А ведь уже ушли Гильерме, Дзюба, Магкеев. А если вместе с ними уйдут , Глушенков, Баринов, Тикнизян.
Ощущение, что в Локо стратегия- лапки кверху, все равно Зенит чемпион, Еврокубков нет, сокращение расходов.
+2
0
+2
Ответ Kit244098
У Карпукаса, случаем, не тот же агент, что у Миранчука с Жемалетдиноаым? А то складно поёт))
А что он должен был сказать про своих одноклубников?!!складывается ощущение,что ты лицемер!
+1
0
+1
У Карпукаса, случаем, не тот же агент, что у Миранчука с Жемалетдиноаым? А то складно поёт))
+1
-1
0
Жемалетдинов точно не потеря.
0
0
0
Ответ milkmilk
Я же говорил, что скоро все побегут, а вы не верили
Мне кажется это сказывается новый лимит на легионеров. Контракты с ними заключали при старом, и приходилось большую личку давать. Сейчас же этого не требуется и такую огромную личку платить нет смысла. А запросы у лимитчиков остались старые. По крайней мере надеюсь что это именно так
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий