Карпукас о «Локо» без Миранчука и Жемалетдинова: «Когда такие игроки уходят, это удар для любого клуба»
Артем Карпукас оценил уход Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука из «Локо».
— В расположении сборной России обсуждали с Антоном Миранчуком его вероятный уход из «Локомотива»?
— Часто общаемся с ним насчет всего этого, насчет этой ситуации. Я у него много чего спрашиваю и интересуюсь. Потому что для меня это большой игрок и большой человек.
— Сильно ослабнет «Локомотив» после ухода Рифата Жемалетдинова и в случае ухода Антона Миранчука?
— Я думаю, когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба, – сказал полузащитник «Локомотива».
Ощущение, что в Локо стратегия- лапки кверху, все равно Зенит чемпион, Еврокубков нет, сокращение расходов.