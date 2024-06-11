Хавбек «Локо» Карпукас: «Все хотят прервать гегемонию «Зенита». В этом году боролись до последнего тура»
Артем Карпукас считает, что все в Мир РПЛ хотят прервать гегемонию «Зенита».
– Гегемония «Зенита» не убивает в других клубах желание бороться за титул?
– Наверное, нет. Все хотят прервать гегемонию «Зенита», у всех огромная мотивация стать первыми.
– О чем говорит шестое чемпионство «Зенита» подряд? Что у нас в чемпионате нет борьбы?
– В этом году ведь боролись до последнего тура, – сказал полузащитник «Локомотива».