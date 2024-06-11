Хавбек «Локо» Карпукас: «Все хотят прервать гегемонию «Зенита». В этом году боролись до последнего тура» 

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас считает, что все в Мир РПЛ хотят прервать гегемонию «Зенита».

– Гегемония «Зенита» не убивает в других клубах желание бороться за титул?

– Наверное, нет. Все хотят прервать гегемонию «Зенита», у всех огромная мотивация стать первыми.

– О чем говорит шестое чемпионство «Зенита» подряд? Что у нас в чемпионате нет борьбы?

– В этом году ведь боролись до последнего тура, – сказал полузащитник «Локомотива».

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2 комментария
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Так сильно хотят что не могут обогнать невыигрывающий 4 матча подряд Зенит)
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Ну не все, как минимум Краснодар не хочет.
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