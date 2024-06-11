Левандовски пропустит 1-й матч Польши на Евро с Нидерландами из-за надрыва двуглавой мышцы бедра. Медштаб надеется, что Роберт восстановится к игре с Австрией

Роберт Левандовски получил травму и пропустит 1-й матч Польши на Евро-2024.

обыграла команду Турции (2:1) в товарищеском матче. После игры глава медицинского штаба польской сборной Яцек Ярошевски подготовил отчет о состоянии игроков, получивших травмы в этом матче.

«Мы провели обследование трех игроков, пострадавших в матче с Турцией. получил растяжение четырехглавой мышцы бедра.

В случае Кароля Свидерского обследование показало растяжение голеностопного сустава без значительных повреждений. Оба игрока после начатого лечения должны вернуться к полноценным тренировкам в течение 3-4 дней.

У Роберта Левандовского произошел надрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его участие в первом матче турнира. Мы делаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии», – говорится в заявлении медицинского штаба сборной Польши.

16 июня польская сборная сыграет в первом матче групповой стадии против команды Нидерландов. Вторая игра с Австрией состоится 21 июня.