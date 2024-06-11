Болт рад, что «Арсенал» не стал чемпионом: «Их фанаты очень много говорят, когда лидируют в таблице. Представляете, что было бы, если бы они действительно выиграли?»

Усэйн Болт объяснил, почему он рад чемпионству «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли в четвертый раз подряд, набрав 91 очко и опередив «Арсенал» на 2 балла.

«Все спрашивают меня, чью победу я бы предпочел – «Арсенала» или «Ман Сити». Я отвечаю: «Ман Сити», это легко». Люди говорят: «Но они же ваши соперники» (Болт болеет за «Манчестер Юнайтед» – Sports).

Я знаю многих фанатов «Арсенала», и когда они возглавляют турнирную таблицу, они очень много говорят, а я отвечаю: «Вы еще не выиграли!» Представляете, что было бы, если бы они действительно выиграли? Боже мой, это был бы конец. Я бы предпочел, чтобы победил « », а не « », потому что я бы не вынес этого.

« »? Нет, потому что тогда они сравнялись бы с нами по количеству титулов, а этого нельзя допустить. И поскольку фанаты «Арсенала» так много говорят, я бы предпочел «Ман Сити», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.