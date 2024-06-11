Болт рад, что «Арсенал» не стал чемпионом: «Их фанаты очень много говорят, когда лидируют в таблице. Представляете, что было бы, если бы они действительно выиграли?»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Усэйн Болт Футбол

Усэйн Болт объяснил, почему он рад чемпионству «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли АПЛ в четвертый раз подряд, набрав 91 очко и опередив «Арсенал» на 2 балла. 

«Все спрашивают меня, чью победу я бы предпочел – «Арсенала» или «Ман Сити». Я отвечаю: «Ман Сити», это легко». Люди говорят: «Но они же ваши соперники» (Болт болеет за «Манчестер Юнайтед» – Sports).

Я знаю многих фанатов «Арсенала», и когда они возглавляют турнирную таблицу, они очень много говорят, а я отвечаю: «Вы еще не выиграли!» Представляете, что было бы, если бы они действительно выиграли? Боже мой, это был бы конец. Я бы предпочел, чтобы победил «Ман Сити», а не «Арсенал», потому что я бы не вынес этого.

«Ливерпуль»? Нет, потому что тогда они сравнялись бы с нами по количеству титулов, а этого нельзя допустить. И поскольку фанаты «Арсенала» так много говорят, я бы предпочел «Ман Сити», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.

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11 комментариев
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Там шишкану дали пожизненное, за которого Семин и Газзай подписывались. Спортс, почему нет этой новости на нашем криминальном сайте?
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Любые фанаты много говорят, когда их команда на первом месте, потому что у фанатов зачастую нет мозгов, они не понимают что спорт цикличен
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Фанаты как раз ничего не говорят,а вот глорье малолетнее у всех клубов громкоговорящие)
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Ничего нового, еще по Невиллу и Кину было понятно, что многие фанаты МЮ - это латентные фанаты Сити. Тут тот же случай
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Ответ Raul Bloodworth
Там шишкану дали пожизненное, за которого Семин и Газзай подписывались. Спортс, почему нет этой новости на нашем криминальном сайте?
А зачем
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Столько, сколько говорят болельщики МЮ в случае какого-либо успеха, ни одни другие болельщики не говорят.
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