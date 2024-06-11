ПСВ не активирует опцию выкупа Деста у «Барселоны» за 11 млн евро и хочет приобрести его намного дешевле из-за травмы «крестов»
ПСВ хочет выгодно приобрести Серджиньо Деста у «Барселоны».
По данным Eindhovens Dagblad, клуб из Эйндховена арендовал защитника с опцией выкупа за 11 млн евро. В апреле футболист получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл на длительный срок.
ПСВ не собирается активировать опцию и вместо этого хочет купить Деста на несколько миллионов дешевле, мотивируя это его тяжелой травмой.
«Барселона» заинтересована в том, чтобы расстаться с американцем, из-за проблем с платежной ведомостью.
Дест провел 25 матчей в Эредивизи-2023/24 и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
в 11 здорового оценили, а с крестами поди знай, как он заиграет вообще
ну и потом, никто же не заставляет соглашаться
Ты что-то путаешь
Это как арендовать авто, разбить его, но не понести никакого наказания😁