ПСВ не активирует опцию выкупа Деста у «Барселоны» за 11 млн евро и хочет приобрести его намного дешевле из-за травмы «крестов»

ПСВ хочет выгодно приобрести Серджиньо Деста у «Барселоны».

По данным Eindhovens Dagblad, клуб из Эйндховена арендовал защитника с опцией выкупа за 11 млн евро. В апреле футболист получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл на длительный срок.

не собирается активировать опцию и вместо этого хочет купить на несколько миллионов дешевле, мотивируя это его тяжелой травмой.

« » заинтересована в том, чтобы расстаться с американцем, из-за проблем с платежной ведомостью.

Дест провел 25 матчей в Эредивизи-2023/24 и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.