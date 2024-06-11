ПСВ не активирует опцию выкупа Деста у «Барселоны» за 11 млн евро и хочет приобрести его намного дешевле из-за травмы «крестов»

Теги ПСВ Барселона Ла Лига возможные трансферы Серджиньо Дест деньги Футбол

ПСВ хочет выгодно приобрести Серджиньо Деста у «Барселоны».

По данным Eindhovens Dagblad, клуб из Эйндховена арендовал защитника с опцией выкупа за 11 млн евро. В апреле футболист получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл на длительный срок.

ПСВ не собирается активировать опцию и вместо этого хочет купить Деста на несколько миллионов дешевле, мотивируя это его тяжелой травмой.

«Барселона» заинтересована в том, чтобы расстаться с американцем, из-за проблем с платежной ведомостью.

Дест провел 25 матчей в Эредивизи-2023/24 и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Финансист101
Законный, но какой-то крысиный поступок..
Барселона поступила так же с Абамеянгом и Депаем.
+4
-3
+1
Антирычаг. Выглядит по-свински, но право имеют.
+1
-1
0
Ответ Финансист101
Законный, но какой-то крысиный поступок..
почему крысиный?
в 11 здорового оценили, а с крестами поди знай, как он заиграет вообще
ну и потом, никто же не заставляет соглашаться
0
0
0
Ответ Сергей Штырков
Барселона поступила так же с Абамеянгом и Депаем.
Вернула из аренды, предварительно травмировав, чтобы купить подешевле?
Ты что-то путаешь
0
0
0
Ответ Under
почему крысиный? в 11 здорового оценили, а с крестами поди знай, как он заиграет вообще ну и потом, никто же не заставляет соглашаться
Оценка справедливая. Я про то, что он играя (довольно неплохо) в аренде получил травму, и команда возвращает его без выкупа.
Это как арендовать авто, разбить его, но не понести никакого наказания😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий