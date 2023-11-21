Дест получил две желтые за 30 секунд в матче сборной США – за выбитый мяч и оскорбления судьи. Тренер и игроки сборной раскритиковали поведение защитника, Серджиньо извинился в соцсетях

Серджиньо Дест получил две желтые карточки за 30 секунд в матче сборной США.

Сборная США уступила Тринидаду и Тобаго в матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ (1:2), но прошла в полуфинал по сумме двух матчей.

Дест был удален с поля в первом тайме. Защитник ПСВ, права на которого принадлежат «Барселоне», получил предупреждение за то, что выбил мяч. После этого Дест стал кричать на арбитра и саркастически посылать ему воздушные поцелуи, за что спустя 30 секунд получил вторую желтую карточку.

Когда Дест покидал поле, его партнеры по сборной США Мэтт Тернер и Тим Рим отчитали его и попытались успокоить. Поведение Деста также подверглось критике со стороны главного тренера Грегга Берхалтера.

«Он подверг других ребят риску, заставив выполнять много дополнительной работы в такую погоду. Это вызывает беспокойство.

Мы гордимся тем, что остаемся дисциплинированными в любых обстоятельствах. Мы должны продолжать действовать и реагировать соответствующим образом, и, очевидно, реакция Серджиньо была неправильной», – сказал Берхалтер.

«Думаю, было бы неплохо переговорить с ним, если честно. Публично я могу сказать немногое из того, о чем мы говорили наедине. Это полное отсутствие уважения к парням, которые играют, и к тем, кто сидит на скамейке запасных. Это неуважение к самой игре [и] к судьям», – сказал Рим после матча.

Позже Дест принес извинения за свое поведение в соцсетях.

«Я хочу извиниться перед товарищами по команде, персоналом, перед болельщиками и всей нацией за свое поведение – это было неприемлемо, эгоистично и незрело.

Я подвел свою команду. Я должен усвоить урок, это больше не повторится», – написал защитник в инстаграме.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?