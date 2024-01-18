Дест о возвращении в «Барсу» из аренды в ПСВ: «Слишком сложно, пока там Хави»
Серджиньо Дест считает, что вряд ли вернется в «Барселону», пока ее возглавляет Хави.
С августа прошлого года защитник выступает за ПСВ на правах аренды. Клуб из Эйндховена вправе выкупить Деста летом за сумму чуть более 10 млн долларов.
«Хави по-прежнему там [в «Барселоне»]. Так что на данный момент – нет, это будет слишком сложно.
Мое будущее в ПСВ? «Барселона», ПСВ и я должны высказаться об этом. Сейчас пока рано, но по окончании сезона этот вопрос будут обсуждать. Может, я останусь, может, уйду, но сейчас не время принимать решение», – сказал Дест Voetbal International.
Честно, давно не видел настолько бестолкового футболиста. Человек, когда идёт в атаку и простреливает штрафную, всегда делает это зажмурившись) И ещё он явно боится мяча) Профессиональный футболист, блин)
"А по-моему они одинаковые".