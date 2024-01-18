Дест о возвращении в «Барсу» из аренды в ПСВ: «Слишком сложно, пока там Хави»

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Серджиньо Дест Футбол

Серджиньо Дест считает, что вряд ли вернется в «Барселону», пока ее возглавляет Хави.

С августа прошлого года защитник выступает за ПСВ на правах аренды. Клуб из Эйндховена вправе выкупить Деста летом за сумму чуть более 10 млн долларов.

«Хави по-прежнему там [в «Барселоне»]. Так что на данный момент – нет, это будет слишком сложно.

Мое будущее в ПСВ? «Барселона», ПСВ и я должны высказаться об этом. Сейчас пока рано, но по окончании сезона этот вопрос будут обсуждать. Может, я останусь, может, уйду, но сейчас не время принимать решение», – сказал Дест Voetbal International.

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23 комментария
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такое ощущение, что при других тренерах блистал. надо признать, что Барса не твой уровень, дорогой.
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+56
При Кумане начал неплохо, но уровень топ-5 лиг пока не тянет. Проиграл конкуренцию 40-летнему Дани Алвесу и в Милане сидел на скамейке. По-моему, проблема не в Хави
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Вот и нашлась прчиина, по которой ни в коем случае нельзя увольнять Хави - тогда Дест может вернуться в Барсу!)
Честно, давно не видел настолько бестолкового футболиста. Человек, когда идёт в атаку и простреливает штрафную, всегда делает это зажмурившись) И ещё он явно боится мяча) Профессиональный футболист, блин)
+23
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+21
Ответ XavIniesta2008-2015
При Кумане начал неплохо, но уровень топ-5 лиг пока не тянет. Проиграл конкуренцию 40-летнему Дани Алвесу и в Милане сидел на скамейке. По-моему, проблема не в Хави
щас модно всё на Хави спихивать
+10
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+10
Ответ NartApsua
Вот и нашлась прчиина, по которой ни в коем случае нельзя увольнять Хави - тогда Дест может вернуться в Барсу!) Честно, давно не видел настолько бестолкового футболиста. Человек, когда идёт в атаку и простреливает штрафную, всегда делает это зажмурившись) И ещё он явно боится мяча) Профессиональный футболист, блин)
Дест это вообще прикол, а не футболист, но больше всего беспокоит, что в этом сезоне Бальде показывает тоже самое
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Ответ Стахович
Бальде бестолковее.Ни техники,ни интеллекта футбольного
у Бальде хотя бы физика есть.
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Ответ Iamliam
Раньше во всем был виноват Месси, теперь Хави. Это вечная пластинка у хейтеров и недоброжелателей.
Как говорил цыплёнок из культового мульта моего детства:
"А по-моему они одинаковые".
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в ПСВ неплохо играет, будет шикарно, если летом сплавят за 10-12 млн евро
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Лучше Хави, чем этот The Dest!
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Ответ ЧИКО
Дожили! Даже этот бездарный осёл отзывается о Чави. 1. Кто его спрашивает, вернётся или нет, если не выкупит Аякс, то вернётся, куда денется, и ещё зарплату будет получать. 2. Кому на какой чёрт он нужен? пусть остаётся там где есть….
не Аякс, ПСВ
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Ответ Леван Сиукаев
не Аякс, ПСВ
Ой, извините, ошибочка вышла!!! вообще без разницы где он. Главное, что не вернулся
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Ответ Дмитрий Рабко
Как говорил цыплёнок из культового мульта моего детства: "А по-моему они одинаковые".
Как говорил Жорж Милославский из Иван Васильевич меняет профессию: "Ой дураак.."
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Ответ песидог
Дест это вообще прикол, а не футболист, но больше всего беспокоит, что в этом сезоне Бальде показывает тоже самое
Согласен по Бальде. Лично мне он никогда не нравился. Вообще не вижу в нем футбольного интеллекта. Просто ноль. Сто раз добежит до лицевой линии соперника, сто раз тупо прострелит в штрафную, сто раз попадёт в ногу ближайшего защитника. И так всю игру.
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Ответ Стахович
Бальде бестолковее.Ни техники,ни интеллекта футбольного
Бальде в прошлом году был в полном поряде. Это он в этом сезоне звездочку словил и резко отупел - бездумные забеги и слепые прострелы
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Ответ песидог
Дест это вообще прикол, а не футболист, но больше всего беспокоит, что в этом сезоне Бальде показывает тоже самое
Бальде и в прошлом сезоне такое показывал. Он не умеет в нормальные навесы, забросы и тд, он только простреливать может и всë
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