Уолкотт об «Арсенале»: «Работа Артеты и атмосфера в клубе невероятны. Не хватает нападающего и баланса на скамейке запасных. Я смотрю на Уоткинса и Исака, они показали себя в АПЛ»

Теги Тео Уолкотт Ньюкасл Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Олли Уоткинс Александер Исак Футбол

Тео Уолкотт высказался о том, чего не хватает «Арсеналу» в игре.

«Арсенал» отлично справился, они были в гонке на протяжении всего сезона и многому научились на предыдущих ошибках.

Я думаю, то, что сделал Микель Артета, и атмосфера в «Арсенале» просто невероятны. Чего нам не хватает, так это нападающего и баланса на скамейке запасных.

Я бы сказал, что это единственная вещь, Микель не так сильно доверял своей скамейке, возможно. Я смотрю на кого-то вроде Александера Исака или Олли Уоткинса, которые уже показали себя в Премьер-лиге.

Мы можем поискать игроков за границей, но я очень верю в тех, кто хорошо зарекомендовал себя в Премьер-лиге», – сказал бывший полузащитник «Арсенала». 

Олли Уоткинс провел 37 матчей в составе «Астон Виллы» в минувшем сезоне АПЛ, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. 

Александер Исак сыграл в 30 матчах за «Ньюкасл», забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий