Уолкотт об «Арсенале»: «Работа Артеты и атмосфера в клубе невероятны. Не хватает нападающего и баланса на скамейке запасных. Я смотрю на Уоткинса и Исака, они показали себя в АПЛ»

Тео Уолкотт высказался о том, чего не хватает «Арсеналу» в игре.

« » отлично справился, они были в гонке на протяжении всего сезона и многому научились на предыдущих ошибках.

Я думаю, то, что сделал , и атмосфера в «Арсенале» просто невероятны. Чего нам не хватает, так это нападающего и баланса на скамейке запасных.

Я бы сказал, что это единственная вещь, Микель не так сильно доверял своей скамейке, возможно. Я смотрю на кого-то вроде или , которые уже показали себя в Премьер-лиге.

Мы можем поискать игроков за границей, но я очень верю в тех, кто хорошо зарекомендовал себя в Премьер-лиге», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

Олли Уоткинс провел 37 матчей в составе «Астон Виллы» в минувшем сезоне , забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

Александер Исак сыграл в 30 матчах за «Ньюкасл», забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи.