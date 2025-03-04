«Инфантино многое делает для борьбы с расизмом, и это прекрасно. Его мало замечают, но он работает очень хорошо». Бардзальи о главе ФИФА
«Я думаю, что некоторыми людьми следует восхищаться, потому что работа, которую необходим выполнять, когда ты президент ФИФА, действительно сложна. И, на мой взгляд, на тех, кто занимает эту должность, лежит невероятная ответственность.
Джанни Инфантино работает очень хорошо: по сравнению с теми, кто ранее был на президентском посту, его очень мало замечают, но он делает очень важные вещи.
Сегодня в мире спорта вы видите все больше и больше матчей, поэтому нелегко найти правильные форматы, которые могли бы продолжать радовать, но у него [Инантино] это получается – например, с клубным чемпионатом мира. Он работает очень хорошо. Кроме того, он многое делает для борьбы с расизмом, и это тоже прекрасно», – сказал бывший защитник «Ювентуса» на выставке Il calcio è arte.
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