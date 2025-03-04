«Инфантино многое делает для борьбы с расизмом, и это прекрасно. Его мало замечают, но он работает очень хорошо». Бардзальи о главе ФИФА

Андреа Бардзальи похвалил работу Джанни Инфантино во главе ФИФА.

«Я думаю, что некоторыми людьми следует восхищаться, потому что работа, которую необходим выполнять, когда ты президент ФИФА , действительно сложна. И, на мой взгляд, на тех, кто занимает эту должность, лежит невероятная ответственность.

Джанни Инфантино работает очень хорошо: по сравнению с теми, кто ранее был на президентском посту, его очень мало замечают, но он делает очень важные вещи.

Сегодня в мире спорта вы видите все больше и больше матчей, поэтому нелегко найти правильные форматы, которые могли бы продолжать радовать, но у него [Инантино] это получается – например, с клубным чемпионатом мира. Он работает очень хорошо. Кроме того, он многое делает для борьбы с расизмом, и это тоже прекрасно», – сказал бывший защитник «Ювентуса» на выставке Il calcio è arte.