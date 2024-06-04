Почеттино попрощался через 2 недели после увольнения из «Челси»: «Доволен достигнутым уровнем. Опыт этого сезона сделает игроков сильнее»

Маурисио Почеттино высказался через две недели после увольнения из «Челси».

«Владельцам, спортивным директорам – мы ценим возможность вернуться в Премьер-лигу и работать в этом великом клубе. И спасибо за поддержку, которую вы нам оказали. А также всем игрокам, персоналу и болельщикам – спасибо.

Мы понимаем, как важен для вас этот футбольный клуб, и поэтому мы так усердно работаем, чтобы создать такой «Челси», которым вы сможете гордиться.

Я очень доволен тем уровнем, которого достигла команда, и тем, насколько усердно игроки и персонал работали над повышением своих стандартов. Они заслуживают огромной похвалы, и я надеюсь, что вы тоже почувствовали это по их игре на поле.

Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы добьемся стабильности.

Я верю, что опыт этого сезона и большие улучшения, которых мы добились, сделают игроков сильнее в будущем. Было очень приятно работать со всеми ними, и мы ценим те крепкие связи, которые мы создали за последний год.

Я хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем», – написал аргентинец, покинувший клуб 22 мая.

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?