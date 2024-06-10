«Барселона» сделала предложение по Фримпонгу. Защитник «Байера» нравится Флику (Diario Sport)
«Барселона» заинтересована в приобретении Джереми Фримпонга.
Diario Sport передает, что каталонцы хотят усилить позицию правого защитника и следят за футболистом «Байера». Они даже сделали первое предложение, хотя сумма небольшая.
Вариант с трансфером нидерландца предложен Ханси Фликом, новым главным тренером «блауграны».
Утверждается, что Фримпонг хочет дождаться завершения Евро, прежде чем принимать какое-либо решение.
Ранее сообщалось, что защитник «Байера» интересен «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Баварии».
А так -- типичный комментарий хейтерков ,котрые и мат-часть то не знают,но пытаются калякать умные комментарии на спортсе.
У Фримпонга отступные 40 млн и никаких 60/70 млн за него платить не надо