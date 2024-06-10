«Барселона» сделала предложение по Фримпонгу. Защитник «Байера» нравится Флику (Diario Sport)

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Джереми Фримпонг Футбол

«Барселона» заинтересована в приобретении Джереми Фримпонга.

Diario Sport передает, что каталонцы хотят усилить позицию правого защитника и следят за футболистом «Байера». Они даже сделали первое предложение, хотя сумма небольшая.

Вариант с трансфером нидерландца предложен Ханси Фликом, новым главным тренером «блауграны».

Утверждается, что Фримпонг хочет дождаться завершения Евро, прежде чем принимать какое-либо решение.

Ранее сообщалось, что защитник «Байера» интересен «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Баварии».

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28 комментариев
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Че там за предложение, бесплатная аренда с правом бесплатного выкупа ? Руки прочь от Байера, хотя бы еще сезон хочется видеть их в оптимальном составе.
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+25
Ответ ta-tosha
Финальное решение будет принимать Байер, а не Фримпонг. Если сумма «небольшая» (уже прогресс, что не аренда :)) - то Барсу пошлют в пешее эротическое путешествие. Фримпонг стоит 60 -70М и желающих при оказии столько заплатить - будет. Флику нужно поговорить с Хави, он пока не понял куда попал. Это ему не Бавария
Флик , конечно , хуже юзеров спортса знает, куда он пошел тренировать. Тут ему та-тоша расскажет ,как нужно было поступить.

А так -- типичный комментарий хейтерков ,котрые и мат-часть то не знают,но пытаются калякать умные комментарии на спортсе.
У Фримпонга отступные 40 млн и никаких 60/70 млн за него платить не надо
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+10
Лучше бы Гримальдо вернули, он весь фланг разрывает, у Алонсо порой нападающего играет
+9
0
+9
Ответ Папа Футбола
Че там за предложение, бесплатная аренда с правом бесплатного выкупа ? Руки прочь от Байера, хотя бы еще сезон хочется видеть их в оптимальном составе.
Лапорта: "ну всё, отзываем предложение, ваня из мухосранска сказал не трогать Байер!"
+9
-1
+8
Ответ Папа Футбола
Че там за предложение, бесплатная аренда с правом бесплатного выкупа ? Руки прочь от Байера, хотя бы еще сезон хочется видеть их в оптимальном составе.
Есть еще подписка на спотифай за 1 евро на месяц))
+12
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+8
Ответ Папа Футбола
Че там за предложение, бесплатная аренда с правом бесплатного выкупа ? Руки прочь от Байера, хотя бы еще сезон хочется видеть их в оптимальном составе.
У Фримпонга 40 млн отсупные, это в целом недорого в нынешних условиях. Он в любом случае скорее всего уйдет
+5
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+4
Ответ Raul14
Есть еще подписка на спотифай за 1 евро на месяц))
Ну слишком банально
+4
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+3
Ответ Папа Футбола
Че там за предложение, бесплатная аренда с правом бесплатного выкупа ? Руки прочь от Байера, хотя бы еще сезон хочется видеть их в оптимальном составе.
Какой важный курица
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Осталось рычагов наскрести.
+5
-2
+3
Ответ Raul14
😆😆😆 Фк Нэгрейра должен продать всяких брусков типа бальде, гиви, пудра чтобы получить Фримпонга))
Вместо фримпонга, получат страпонга.
+3
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Ответ ta-tosha
Финальное решение будет принимать Байер, а не Фримпонг. Если сумма «небольшая» (уже прогресс, что не аренда :)) - то Барсу пошлют в пешее эротическое путешествие. Фримпонг стоит 60 -70М и желающих при оказии столько заплатить - будет. Флику нужно поговорить с Хави, он пока не понял куда попал. Это ему не Бавария
кстати можно обменять на пару воспитанников Барсы, у Алонсо ещё лучше заиграют.
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Ответ Владимир Владимирович
Лучше бы Гримальдо вернули, он весь фланг разрывает, у Алонсо порой нападающего играет
Натянутые отношения
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А Фримп типа бесплатный???
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Байер на опытных игроках поднялся, молодняк за исключением Виртца по большей части ролевики
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Правофланговый пиковый Дэвис по характеристикам. А вот это уже горячо и в стиле Флика.
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Ответ Папа Футбола
Че там за предложение, бесплатная аренда с правом бесплатного выкупа ? Руки прочь от Байера, хотя бы еще сезон хочется видеть их в оптимальном составе.
видели мы уже в этом сезоне одну команду,в лице Наполи<<еще сезон в оптимальном составе>>,что то не особо впечатлила,вот и с Байером скорее будет также,если даже и сохранят свой состав,хотя и я желаю им удачи
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Ответ Роман
Вместо фримпонга, получат страпонга.
😆😆😆
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Клубы, которые хотят подписать игроков, делают предложения до Евро(или ЧМ), а те, что (не) хотят продать - отвечают после ;) Всё стабильно в этом плане
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Ответ Роман
Умный футболист в Барсу не пойдет.
Будет максимально странно, если он решит перейти из гегемона Германии в сине-гранатовый середняк))
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Ответ Dexter Morgan
Зачем Фримпонгу идти на понижение?
Поэтому в реале он и не собирается
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