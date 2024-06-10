«Барселона» сделала предложение по Фримпонгу. Защитник «Байера» нравится Флику (Diario Sport)

«Барселона» заинтересована в приобретении Джереми Фримпонга.

Diario Sport передает, что каталонцы хотят усилить позицию правого защитника и следят за футболистом « ». Они даже сделали первое предложение, хотя сумма небольшая.

Вариант с трансфером нидерландца предложен , новым главным тренером «блауграны».

Утверждается, что хочет дождаться завершения Евро, прежде чем принимать какое-либо решение.

Ранее сообщалось, что защитник « » интересен «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Баварии».