«МЮ» и «Бавария» ведут переговоры с Фримпонгом, «Реалу» защитник «Байера» тоже интересен. До начала Евро его можно купить за 40 млн евро

Теги Бавария Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джереми Фримпонг Футбол

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг контактирует с другими клубами.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, представители 23-летнего футболиста ведут предметные переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». «Реал» тоже входит в число претендентов на нидерландца.

Контракт Фримпонга с «Байером» содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, доступный до начала чемпионата Европы.

В текущем сезоне Джереми провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?

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25 комментариев
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Очень бы хотелось его в МЮ, но парень вряд-ли суицидник
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-1
+10
Оставьте Байер в покое , надеюсь руководство сохранит как можно больше футболистов и ещё усилются. Для Хаби они должны это сделать .
+7
-3
+4
Ответ xoms
Бавария как обычно....
Манчестер как обычно…
Да и вообще топ клубы как обычно… не играют одними воспитанниками, а покупают игроков из других клубов, проявивших себя в своих чемпионатах…
+5
-1
+4
Ответ олдовый манк
Очень бы хотелось его в МЮ, но парень вряд-ли суицидник
Зачем? Он же вообще не защитник, а вингбэк. МЮ в следующем сезоне будет играть с 3 цз?
+4
-2
+2
Кверти, "болельщик" МЮ, называет Реал мешком))) Дожили...
+2
0
+2
Ответ meringue
Анчелотти не прижился хотя бы потому что Бавария была дня него платформой для обучения своего сына. Какая разница из какого чемпионата клуб покупает игроков, если он их все равно покупает?
Мне лично абсолютно никакой, но почему одних за это критикуют(Баварию естественно), хотя ставка у них на местный чемпионат сделана, что в наше время должно хоть капли уважения добавить, а вторых вечно все и всюду восхваляют?Ну а касаемо Анчелотти, то когда он работал в Баварии многие и вовсе начали сомневаться в его авторитете, мол он мягкотелый, не хватает смелости что то предъявить разбушевавшимся Роббену, Рибери и Мюллеру, хотя как при таком мягкотелом тренере Кри Ро выдал свой лучший сезон по результативности в ЛЧ?
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Уфа мощно прокачивает молодёжь
+1
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Он вообще защищается? По нарезкам и Тобайас хорошо вперед ходил. Разве что под Хаби готовят состав с крайками Фримпонг и Дэвис. У Карло сейчас защитники вообще не сказать чтоб особо в атаку ходят.
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Ответ shick
Это добавляет аутичности, про уважение это слишком. Мое субъективное мнение.
Почему слишком?То есть Реал и Сити редко покупающие игроков из своих чемпионатов(если и покупают, то те часто оказываются не нужны тренерам, как условный Кэлвин Филипс) заслуживают уважения и похвалы, а Бавария покупающая игроков из своего чемпионата должна только критиковаться нейтральными зрителями?Окей, отойдём от темы игроков, возьмём для примеру тренеров, почему в Баварии крайне редко приживаются зарубежные специалисты?Почему тот же Анчелотти не сумел прижиться у нас и конфликтовал с большей частью лидеров, а Флик, не имевший серьёзного опыта работы в качестве тренера буквально сразу сумел выстроить шикарную команду?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Почему слишком?То есть Реал и Сити редко покупающие игроков из своих чемпионатов(если и покупают, то те часто оказываются не нужны тренерам, как условный Кэлвин Филипс) заслуживают уважения и похвалы, а Бавария покупающая игроков из своего чемпионата должна только критиковаться нейтральными зрителями?Окей, отойдём от темы игроков, возьмём для примеру тренеров, почему в Баварии крайне редко приживаются зарубежные специалисты?Почему тот же Анчелотти не сумел прижиться у нас и конфликтовал с большей частью лидеров, а Флик, не имевший серьёзного опыта работы в качестве тренера буквально сразу сумел выстроить шикарную команду?
Анчелотти не прижился хотя бы потому что Бавария была дня него платформой для обучения своего сына.
Какая разница из какого чемпионата клуб покупает игроков, если он их все равно покупает?
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Всё-таки он латераль, а не чистый крайний защ. Потянет ли игру в четверке? Это относительно МЮ. А с учётом ухода Тухеля, точно ли новому тренеру он будет нужен?
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Ответ Homelander_666
Зачем? Он же вообще не защитник, а вингбэк. МЮ в следующем сезоне будет играть с 3 цз?
Так не ясно кто будет тренром ни МЮ, ни Баварии
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Ответ Homelander_666
Зачем? Он же вообще не защитник, а вингбэк. МЮ в следующем сезоне будет играть с 3 цз?
А почему нет? Если Хага уволят мы ведь не знаем кто будет вместо него и с какой схемой захочет играть
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Ответ Максим Семин
Так не ясно кто будет тренром ни МЮ, ни Баварии
А кто из ныне доступных играет с тройкой цз?
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Ответ олдовый манк
А почему нет? Если Хага уволят мы ведь не знаем кто будет вместо него и с какой схемой захочет играть
А какой свободный сейчас тренер практикует игру в 3 цз?
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Ответ Homelander_666
А кто из ныне доступных играет с тройкой цз?
Разве что Конте. Ну я твои слова подтверждаю, что странно покупать, если тренер не ясен. А для края защиты если под четверку больше Топсоба подходит.
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Ответ Homelander_666
А кто из ныне доступных играет с тройкой цз?
Мне лично нравится Симоне Индзаги, а из доступных сложно сказать
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Ответ Homelander_666
Кверти, "болельщик" МЮ, называет Реал мешком))) Дожили...
Это все травма
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