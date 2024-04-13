«МЮ» и «Бавария» ведут переговоры с Фримпонгом, «Реалу» защитник «Байера» тоже интересен. До начала Евро его можно купить за 40 млн евро

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг контактирует с другими клубами.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, представители 23-летнего футболиста ведут предметные переговоры с « » и «Баварией». « » тоже входит в число претендентов на нидерландца.

Контракт Фримпонга с « » содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, доступный до начала чемпионата Европы.

В текущем сезоне провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?