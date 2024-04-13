«МЮ» и «Бавария» ведут переговоры с Фримпонгом, «Реалу» защитник «Байера» тоже интересен. До начала Евро его можно купить за 40 млн евро
Защитник «Байера» Джереми Фримпонг контактирует с другими клубами.
По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, представители 23-летнего футболиста ведут предметные переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». «Реал» тоже входит в число претендентов на нидерландца.
Контракт Фримпонга с «Байером» содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, доступный до начала чемпионата Европы.
В текущем сезоне Джереми провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?
Да и вообще топ клубы как обычно… не играют одними воспитанниками, а покупают игроков из других клубов, проявивших себя в своих чемпионатах…
Какая разница из какого чемпионата клуб покупает игроков, если он их все равно покупает?