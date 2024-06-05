Фонсека, близкий к назначению в «Милан», ушел из «Лилля». Его заменит Женезьо

Паулу Фонсека, которого связывают с переходом в «Милан», покинул «Лилль».

51-летний специалист тренировал французский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне клуб занял 4-е место в Лиге 1.

Его место на посту главного тренера « » займет Брюно Женезьо. Стороны заключили двухлетний контракт.

Последним местом работы француза был «Ренн», который он покинул в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Фонсека возглавит «Милан» и будет получать 3 млн евро в год.