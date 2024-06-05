Фонсека, близкий к назначению в «Милан», ушел из «Лилля». Его заменит Женезьо

Теги Лилль Милан лига 1 Франция возможные трансферы отставки Паулу Фонсека Брюно Женезьо Футбол

Паулу Фонсека, которого связывают с переходом в «Милан», покинул «Лилль».

51-летний специалист тренировал французский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне клуб занял 4-е место в Лиге 1.

Его место на посту главного тренера «Лилля» займет Брюно Женезьо. Стороны заключили двухлетний контракт.

Последним местом работы француза был «Ренн», который он покинул в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Фонсека возглавит «Милан» и будет получать 3 млн евро в год.

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6 комментариев
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Чует сердце к перерыву поедет отдыхать в Португалию.
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Фонсека лучше Пиоли? Сомневаюсь...
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Жаль, что Милан решил обосноваться на 5-7 местах
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Забавно. Лилль уже объявил о сменщике Фонсеки, а сам Милан его назначение до сих пор не анонсировал
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Была у меня призрачная надежда на Консейсау, но, видимо, не судьба
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