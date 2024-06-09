Тебас о Мбаппе в «Реале»: «Футбол – не математика. «ПСЖ» думал выиграть ЛЧ с ним, Месси и Неймаром, но нет. С Азаром и Бэйлом тоже все не так однозначно»

Президент Ла Лиги высказался о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

«Футбол – командный вид спорта. Когда пришел Азар или Бэйл до этого, в «Реале» думали, что добьются результатов, а все оказалось не так однозначно.

Так было и в «ПСЖ», например, с Неймаром, Месси и Мбаппе. Они думали, что выиграют Лигу чемпионов, но этого не произошло. К счастью, футбол – это не математика», – сказал Хавьер Тебас.