Тебас о Мбаппе в «Реале»: «Футбол – не математика. «ПСЖ» думал выиграть ЛЧ с ним, Месси и Неймаром, но нет. С Азаром и Бэйлом тоже все не так однозначно»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Хавьер Тебас Неймар Эден Азар Килиан Мбаппе Футбол

Президент Ла Лиги высказался о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

«Футбол – командный вид спорта. Когда пришел Азар или Бэйл до этого, в «Реале» думали, что добьются результатов, а все оказалось не так однозначно.

Так было и в «ПСЖ», например, с Неймаром, Месси и Мбаппе. Они думали, что выиграют Лигу чемпионов, но этого не произошло. К счастью, футбол – это не математика», – сказал Хавьер Тебас.

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24 комментария
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Вот не надо Азара с Бэйлом в один ряд ставить.

Гарет очень много пользы принес. Только победные голы в двух финалах ЛЧ чего стоят.
+35
-1
+34
>> "Когда пришел Бэйл до этого, в «Реале» думали, что добьются результатов, а все оказалось не так однозначно"

У Тебаса окончательно бачок потёк, похоже) Ладно ещё Азара упомянул, тут не поспоришь, но ляпнуть такое про Бэйла, даже несмотря на его последние сезоны - это маразм откровенный.
+13
0
+13
Ответ _Fobos_
Вот не надо Азара с Бэйлом в один ряд ставить. Гарет очень много пользы принес. Только победные голы в двух финалах ЛЧ чего стоят.
Старик уже так далек от футбола и адекватности, поэтому несет что попало
+6
0
+6
А что с Бэйлом результата не добились? Феерический президент у Ла Лиги.
+5
-2
+3
Бэйл только в конце карьеры в 🇪🇸 потерялся, в начале был 🔥 Что он несёт?
+3
0
+3
Если бы не конец карьеры. То Бейла называли бы потрясающим трансфером.
+3
0
+3
Бейл 2014 и 2018 годах принес пользу Реалу в Лч.

Азар это другая тема.
+3
-1
+2
Ответ Roman
Будет очень смешно, если ПСЖ выиграет лч в ближайшее время, а Килиан с Реалом - нет
Но такого не будет
+2
0
+2
Приходишь такой в Реал из ТТХ, кладешь в разных финалах победные мячи, в том числе через себя, берешь 4 ЛЧ за время пребывания в Реале, а потом один старый и больной ублюдок через какое то время говорит "Когда пришел Бэйл до этого, в «Реале» думали, что добьются результатов, а все оказалось не так однозначно."
+2
-1
+1
Опять Тебас курнул чего-то? Бэйл прийдя в Реал был великолепен, и выиграл с командой пять титулов Лиги Чемпионов(в четырёх из которых был важным игроком команды). А Азар пришёл жирным куском, которому ничего не нужно было.
+2
-1
+1
Ответ WESTERN-
Если бы не конец карьеры. То Бейла называли бы потрясающим трансфером.
Трансфер Бэйла потрясающий в любом случае, Гарет принёс огромную пользу Мадриду. На фоне сверхуспешных выступлений, последние его годы в клубе - это так, маленькая неприятность.
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Ответ umar0701@icloud.com
Бейл 2014 и 2018 годах принес пользу Реалу в Лч. Азар это другая тема.
Азар просто слишком долго отмечал подписание контракта с Реалом, налегая на пиво, что даже к расторжению контракта не смог толком восстановиться☝️
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Ответ umar0701@icloud.com
Бейл 2014 и 2018 годах принес пользу Реалу в Лч. Азар это другая тема.
Бейл практически легенда, чего стоит легендарная тройка BBC
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Ответ umar0701@icloud.com
Бейл 2014 и 2018 годах принес пользу Реалу в Лч. Азар это другая тема.
В 2016 тоже. Гол в полуфинале, голевой пас-гол в финале, забитый послематчевый пенальти.
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Ну так пожилого месси подписали, вот и результат. Хотя стоп, какой же он пожилой, во сколько он там, в 35 уже из Европы сбежал? а с топ футболом закончил в 33, ну не голы же в лиге сена и вина считать за топ, ей богу
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На счет бургер азара прав
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А как же Негрейра+Эвребе=🏆🏆🏆?
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Согласен
Поднять ЗП Тебасу было ошибкой. Футбол - не математика.
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Бэйл топ игрок, получше многих и решал в клатче в важных матчах. Азар да, приехал на пенсию и после травмы от менье завершил карьеру, жаль добряка
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