Тебас о Мбаппе в «Реале»: «Футбол – не математика. «ПСЖ» думал выиграть ЛЧ с ним, Месси и Неймаром, но нет. С Азаром и Бэйлом тоже все не так однозначно»
Президент Ла Лиги высказался о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».
«Футбол – командный вид спорта. Когда пришел Азар или Бэйл до этого, в «Реале» думали, что добьются результатов, а все оказалось не так однозначно.
Так было и в «ПСЖ», например, с Неймаром, Месси и Мбаппе. Они думали, что выиграют Лигу чемпионов, но этого не произошло. К счастью, футбол – это не математика», – сказал Хавьер Тебас.
Гарет очень много пользы принес. Только победные голы в двух финалах ЛЧ чего стоят.
У Тебаса окончательно бачок потёк, похоже) Ладно ещё Азара упомянул, тут не поспоришь, но ляпнуть такое про Бэйла, даже несмотря на его последние сезоны - это маразм откровенный.
Азар это другая тема.
Поднять ЗП Тебасу было ошибкой. Футбол - не математика.