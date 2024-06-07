Глава Ла Лиги Тебас: «Зарплата Мбаппе в «ПСЖ» выходила за рамки рынка. То, что Килиан заработает в «Реале», будет рыночным»

Хавьер Тебас поделился мыслями о зарплате Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский нападающий перешел в испанский клуб из « ».

«Я могу сказать о том, о чем говорил раньше – его зарплата была переоценена в «ПСЖ».

Его оклад выходил за рамки обычного диапазона и за пределы рынка. То, что Килиан заработает в « », будет рыночным. Уверен в этом.

У «Реала» нет проблем с регистрацией Мбаппе.

Я не занимаюсь повседневным финансовым контролем, но у «Реала» отличная экономическая ситуация, отличная долговая ситуация, и у них нет никаких проблем», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.