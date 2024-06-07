Глава Ла Лиги Тебас: «Зарплата Мбаппе в «ПСЖ» выходила за рамки рынка. То, что Килиан заработает в «Реале», будет рыночным»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Футбол

Хавьер Тебас поделился мыслями о зарплате Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский нападающий перешел в испанский клуб из «ПСЖ».

«Я могу сказать о том, о чем говорил раньше – его зарплата была переоценена в «ПСЖ».

Его оклад выходил за рамки обычного диапазона и за пределы рынка. То, что Килиан заработает в «Реале», будет рыночным. Уверен в этом.

У «Реала» нет проблем с регистрацией Мбаппе.

Я не занимаюсь повседневным финансовым контролем, но у «Реала» отличная экономическая ситуация, отличная долговая ситуация, и у них нет никаких проблем», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

9 комментариев
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Не удивлюсь, если он выставит приход Мбаппе в Ла Лигу как своё достижение) Это будет отличным поводом устроить внеочередное голосование по поводу увеличения его зарплаты. И не важно, что остальные клубы вынуждены продавать любых выстреливших игроков в АПЛ. Зато Мбаппе приехал 👍
+24
-1
+23
Ответ Homelander_666
Не удивлюсь, если он выставит приход Мбаппе в Ла Лигу как своё достижение) Это будет отличным поводом устроить внеочередное голосование по поводу увеличения его зарплаты. И не важно, что остальные клубы вынуждены продавать любых выстреливших игроков в АПЛ. Зато Мбаппе приехал 👍
Тебас последнее время постоянно выдаёт достижения Реала в качестве достижений всей Примеры, пока остальные команды стабильно насасывают.
+18
-1
+17
Ответ Homelander_666
Не удивлюсь, если он выставит приход Мбаппе в Ла Лигу как своё достижение) Это будет отличным поводом устроить внеочередное голосование по поводу увеличения его зарплаты. И не важно, что остальные клубы вынуждены продавать любых выстреливших игроков в АПЛ. Зато Мбаппе приехал 👍
Вообще его работа - это просто сюр. Так еще и получает такую огромную зарплату. Спонсоров не привлекает ( а если и привлекает, то CDC или что-то в этом роде), с невыгодными сделками, вставляет палки в колеса, телеправа достойно продать не может. В общем самый большой вредитель, именно благодаря его деятельности Примера отстает уже на несколько световых лет от АПЛ и уже Серия А и Бундеслига наступают на пятки.
+5
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+5
Топ-игроки не будут выступать в более слабой лиге без повышенного оклада, все логично. У ПСЖ со старта проекта почти со всеми игроками так.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Вообще его работа - это просто сюр. Так еще и получает такую огромную зарплату. Спонсоров не привлекает ( а если и привлекает, то CDC или что-то в этом роде), с невыгодными сделками, вставляет палки в колеса, телеправа достойно продать не может. В общем самый большой вредитель, именно благодаря его деятельности Примера отстает уже на несколько световых лет от АПЛ и уже Серия А и Бундеслига наступают на пятки.
Бундеслига давно обогнала нудную Лоллигу, окстись
+2
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+1
Тебас так любит подчеркивать экономическую грамотность Реала, как будто имеет к этому хоть какое то отношение.
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А у Тебаса зарплата не выходит за рамки рынка ?)
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Ответ ОттоДракула
Тебас последнее время постоянно выдаёт достижения Реала в качестве достижений всей Примеры, пока остальные команды стабильно насасывают.
Гениально!
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