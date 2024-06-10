Языджи о Турции на Евро-2024: «В Германии будем как у себя дома – это большое преимущество. На прошлом турнире мы набрались опыта и летом оправдаем ожидания»

Юсуф Языджи оценил уровень сборной Турции перед стартом Евро-2024.

Турецкая команда сыграет с Грузией, Португалией и Чехией в группе F на чемпионате Европы. На Евро-2020 сборная Турции не вышла из группы, проиграв все матчи групповой стадии.

«Никто не должен беспокоиться. Вы увидите команду, которая будет бороться до финального свистка.

Наши матчи на групповой стадии пройдут в Германии, и мы будем играть там как у себя дома, что будет большим преимуществом. Мы осознаем ожидания, и в этот раз мы их оправдаем.

Мы хотим стереть плохие воспоминания о прошлом турнире. Мы едем с молодой, но опытной командой, усвоившей уроки и набравшейся опыта на Евро-2020.

Я думаю, что этим летом мы сотворим гораздо лучшую историю», – сказал полузащитник сборной .