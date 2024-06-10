Языджи о Турции на Евро-2024: «В Германии будем как у себя дома – это большое преимущество. На прошлом турнире мы набрались опыта и летом оправдаем ожидания»

Теги Лилль бундеслига Германия Сборная Германии по футболу лига 1 Франция Сборная Турции по футболу Евро-2024 Юсуф Языджи Футбол

Юсуф Языджи оценил уровень сборной Турции перед стартом Евро-2024.

Турецкая команда сыграет с Грузией, Португалией и Чехией в группе F на чемпионате Европы. На Евро-2020 сборная Турции не вышла из группы, проиграв все матчи групповой стадии. 

«Никто не должен беспокоиться. Вы увидите команду, которая будет бороться до финального свистка.

Наши матчи на групповой стадии пройдут в Германии, и мы будем играть там как у себя дома, что будет большим преимуществом. Мы осознаем ожидания, и в этот раз мы их оправдаем.

Мы хотим стереть плохие воспоминания о прошлом турнире. Мы едем с молодой, но опытной командой, усвоившей уроки и набравшейся опыта на Евро-2020.

Я думаю, что этим летом мы сотворим гораздо лучшую историю», – сказал полузащитник сборной Турции

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На прошлом Евро вы были "не как дома", а дома, и ничего не показали... ждём чуда,вы можете 🔥

#bizbittidemedenbitmez
+2
-1
+1
На прошлом вы играли все матчи в Баку и это мало помогло.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий