Филимонов о Станковиче: «В «Спартаке» столько разных тренеров было, а результатов нет. От его прихода абсолютно нет радости»
Александр Филимонов не рад назначению Деяна Станковича в «Спартак».
«Пока непонятно, какой тренер Станкович. Сколько разных специалистов было в «Спартаке», а результатов как не было, так и нет.
Тренеры меняются, а результат остается. Радости от прихода Станковича в «Спартак» абсолютно нет», – сказал экс-голкипер «Спартака».
До «Спартака» Станкович тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
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