Филимонов о Станковиче: «В «Спартаке» столько разных тренеров было, а результатов нет. От его прихода абсолютно нет радости»

Александр Филимонов не рад назначению Деяна Станковича в «Спартак».

«Пока непонятно, какой тренер Станкович. Сколько разных специалистов было в « », а результатов как не было, так и нет.

Тренеры меняются, а результат остается. Радости от прихода в «Спартак» абсолютно нет», – сказал экс-голкипер «Спартака».

До «Спартака» Станкович тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».

Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»