Филимонов о Станковиче: «В «Спартаке» столько разных тренеров было, а результатов нет. От его прихода абсолютно нет радости»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Филимонов Футбол

Александр Филимонов не рад назначению Деяна Станковича в «Спартак».

«Пока непонятно, какой тренер Станкович. Сколько разных специалистов было в «Спартаке», а результатов как не было, так и нет.

Тренеры меняются, а результат остается. Радости от прихода Станковича в «Спартак» абсолютно нет», – сказал экс-голкипер «Спартака».

До «Спартака» Станкович тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».

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9 комментариев
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Здесь вопрос к руководству, менеджерам. Если результатов нет, сколько тренеров не меняй, может эта проблема глубже, нет?
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Ответ Честный контроль
Я так понимаю, что не важно какая новость, лишь бы упоминалось слово ФКСМ. Такова деятельность медиа службы этого клуба.
причем тут медиаслужба Спартака? это они Филимонову звонят и просят что-то СМИ высказать? или просят кого-то, что Филимонову звонили?
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От прихода Аленичева была радость?
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Ответ Spartakus1984
От прихода Аленичева была радость?
А то, столько багажа было)))
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Ответ Сергей Лютый
А вот за Аленичева, Титова и Мостового порадовался бы и пусть результаты были бы хуже чем у Абаскаля, зато свои родненькие зарабатывают, глядишь и про меня не забудут...
Был бы рад если бы ФКСМ тренировал допингист? Серьезно?
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Ответ Честный контроль
Был бы рад если бы ФКСМ тренировал допингист? Серьезно?
Я сейчас о том что Филимонов был бы рад им
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