Дмитрий Селюк: «Спартак» напоминает «Камеди Клаб». Таких, как Слишкович, называют крысами: подсидел Абаскаля, совсем иначе заговорил после ухода. А Станкович – слабый тренер»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Дмитрий Селюк агенты Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Дмитрий Селюк раскритиковал последних тренеров «Спартака».

«У меня ощущение, что в «Спартаке» идет какая-то вечеринка или гулянка, где играют в игры. «Спартак» напоминает «Камеди Клаб»! Назначают тренеров по непонятным критериям.

Если брать Слишковича, то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с Абаскалем, так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место.

Что касается Станковича, то да, был сильный футболист, но это слабый тренер. Говорят об успехах в «Црвене Звезде» и Венгрии, но это смешно. Даже Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь – и она будет чемпионом!» – сказал футбольный агент.

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24 комментария
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Если таких, как Слишкович, по его мнению называют крысами, то боюсь представить, как в футбольном окружении называют самого Селюка.
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Спартак: Селюк напоминает жадную жабу
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вот если бы красно-белые покупали чёрное дерево у Себастьяна Перейры, то и Слишкович был бы молодцом, Станкович - сильнейшим тренером планеты, а Спартак - твердым претендентом на чемпионство
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Господи.Какой же сказочный, фантастический идиот🙈
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Даже Божович? Не фанат его талантов, но не самый плохой тренер. Два кубка и еще один финал, да для большинства отечественных тренеров, которых каждый день предлагают во все клубы, это недостижимая мечта.
В какой-то момент надломился или вроде того, но все равно пошумел прилично в рпл
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если таких, как Слишкович, по его мнению называют крысами, то боюсь представить, как в футбольном окружении называют самого Селюка.
Работорговец)
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Ответ Amroyan
вот если бы красно-белые покупали чёрное дерево у Себастьяна Перейры, то и Слишкович был бы молодцом, Станкович - сильнейшим тренером планеты, а Спартак - твердым претендентом на чемпионство
В былые времена этим делом в Спартаке сам Червиченко промышлял. И не абы каких покупал, а легенд: Огунсанья, Фло, Мукунку, Зоа, Кебе, Аджей.
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Слишкович это топовый тренер
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Вшивый агентишка рот свой грязный открыл. Вот, почему у нас в футбольных агентах одно быдло полукриминальное? Они ведут дела, словно ещё девяностые. После таких публичных наездов ни с ними, ни с их клиентами дел вести нельзя. Такой пункт пора в каждый контракт вносить - расторжение контракта за публичное оскорбление клуба или руководства.
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Ну это примерно также можно и про Семака в России так говорить)
Слабый тренер, поставь бабушку Селюка и она приведет Зенит к чемпионству.
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А при чем тут Великий, если ты великого Седрика пристроить не можешь
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Кто такая селюко?
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Ты б делами занялся, а не Спартак бы обсуждал, тебе то что, купи бургеров и попробуй впарить кому нибудь Яя Туре, засиделся парень без игры
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Интересно, а не укусил ли Селюка Царь?
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Мостовой очередной. То есть в голове пусто у обоих.
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Тушинская мышеловка в деле,новая жертва уже назначена
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Селюк как Жирик: если много балаболить, то нет-нет да и скажешь че-нибудь дельное.
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Крысы намного ближе как раз к агентам....
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А где вот эти все величайшие отечественные тренеры которые и чемпионат Сербии не то что не могут, а даже туда их не берут?
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У нас все умноговорящие, а футбол в яме...
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Слишкович давал результат.
Были некоторые ошибки в коррекции состава на матч. С Соболевым он конфликтовал еще при Абаскале и не давал ему дрстаточное игровое время. Из за отсутствия Соболева в игре с Балтикой был плачевный результат. Надо бежать Саше из Спартака
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Ответ Турбомарсоход
В былые времена этим делом в Спартаке сам Червиченко промышлял. И не абы каких покупал, а легенд: Огунсанья, Фло, Мукунку, Зоа, Кебе, Аджей.
Мукунку хороший! Руки прочь от Мукунку!
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