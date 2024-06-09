Дмитрий Селюк: «Спартак» напоминает «Камеди Клаб». Таких, как Слишкович, называют крысами: подсидел Абаскаля, совсем иначе заговорил после ухода. А Станкович – слабый тренер»
Дмитрий Селюк раскритиковал последних тренеров «Спартака».
«У меня ощущение, что в «Спартаке» идет какая-то вечеринка или гулянка, где играют в игры. «Спартак» напоминает «Камеди Клаб»! Назначают тренеров по непонятным критериям.
Если брать Слишковича, то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с Абаскалем, так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место.
Что касается Станковича, то да, был сильный футболист, но это слабый тренер. Говорят об успехах в «Црвене Звезде» и Венгрии, но это смешно. Даже Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь – и она будет чемпионом!» – сказал футбольный агент.
В какой-то момент надломился или вроде того, но все равно пошумел прилично в рпл
Слабый тренер, поставь бабушку Селюка и она приведет Зенит к чемпионству.
Были некоторые ошибки в коррекции состава на матч. С Соболевым он конфликтовал еще при Абаскале и не давал ему дрстаточное игровое время. Из за отсутствия Соболева в игре с Балтикой был плачевный результат. Надо бежать Саше из Спартака