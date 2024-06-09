Дмитрий Селюк: «Спартак» напоминает «Камеди Клаб». Таких, как Слишкович, называют крысами: подсидел Абаскаля, совсем иначе заговорил после ухода. А Станкович – слабый тренер»

Дмитрий Селюк раскритиковал последних тренеров «Спартака».

«У меня ощущение, что в « » идет какая-то вечеринка или гулянка, где играют в игры. «Спартак» напоминает «Камеди Клаб»! Назначают тренеров по непонятным критериям.

Если брать , то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с , так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место.

Что касается , то да, был сильный футболист, но это слабый тренер. Говорят об успехах в «Црвене Звезде» и Венгрии, но это смешно. Даже Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь – и она будет чемпионом!» – сказал футбольный агент.