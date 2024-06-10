Мерсон о Роналду на Евро-2024: «Не выпускал бы его в двух первых матчах, сначала нужно пройти квалификацию. Он на закате карьеры и приедет на чемпионат из саудовской лиги – это огромный скачок»
Пол Мерсон высказался об игре Криштиану Роналду в сборной перед Евро-2024.
Сборная Португалии сыграет с командами Турции, Грузии и Чехии на групповой стадии Евро-2024.
«Несмотря на то, что Роналду вступает в закат своей карьеры, он по-прежнему остается с командой. Он все еще их капитан и продолжает забивать голы в Саудовской Аравии.
Однако, я думаю, что они посмотрят на его форму в тренировочном лагере и примут решение по поводу его включения в состав.
Лично я бы не выпустил его [на поле] в первых двух играх группового этапа и сначала разобрался бы с квалификацией, прежде чем вернуть его на заключительные матчи.
Если он хорошо сыграет, то сможет сохранить свое место в команде, и это правильный подход, так как это огромный скачок – приехать на чемпионат Европы после игры на гораздо более низком уровне в Саудовской Аравии», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон.