Мерсон о Роналду на Евро-2024: «Не выпускал бы его в двух первых матчах, сначала нужно пройти квалификацию. Он на закате карьеры и приедет на чемпионат из саудовской лиги – это огромный скачок»

Пол Мерсон высказался об игре Криштиану Роналду в сборной перед Евро-2024.

сыграет с командами Турции, Грузии и Чехии на групповой стадии .

«Несмотря на то, что вступает в закат своей карьеры, он по-прежнему остается с командой. Он все еще их капитан и продолжает забивать голы в Саудовской Аравии.

Однако, я думаю, что они посмотрят на его форму в тренировочном лагере и примут решение по поводу его включения в состав.

Лично я бы не выпустил его [на поле] в первых двух играх группового этапа и сначала разобрался бы с квалификацией, прежде чем вернуть его на заключительные матчи.

Если он хорошо сыграет, то сможет сохранить свое место в команде, и это правильный подход, так как это огромный скачок – приехать на чемпионат Европы после игры на гораздо более низком уровне в Саудовской Аравии», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон.