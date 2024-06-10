Мерсон о Роналду на Евро-2024: «Не выпускал бы его в двух первых матчах, сначала нужно пройти квалификацию. Он на закате карьеры и приедет на чемпионат из саудовской лиги – это огромный скачок»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон высказался об игре Криштиану Роналду в сборной перед Евро-2024.

Сборная Португалии сыграет с командами Турции, Грузии и Чехии на групповой стадии Евро-2024

«Несмотря на то, что Роналду вступает в закат своей карьеры, он по-прежнему остается с командой. Он все еще их капитан и продолжает забивать голы в Саудовской Аравии.

Однако, я думаю, что они посмотрят на его форму в тренировочном лагере и примут решение по поводу его включения в состав.

Лично я бы не выпустил его [на поле] в первых двух играх группового этапа и сначала разобрался бы с квалификацией, прежде чем вернуть его на заключительные матчи.

Если он хорошо сыграет, то сможет сохранить свое место в команде, и это правильный подход, так как это огромный скачок – приехать на чемпионат Европы после игры на гораздо более низком уровне в Саудовской Аравии», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон.

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10 комментариев
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Если его не выпустить в старте, то раздевалка сборной Португалии станет самым токсичным местом на планете Земля. Мартинес - конформист, он никогда не решится на такой шаг.
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Ну, учитывая, что он приехал в сборную позже всех и пропустил пару товарняков, идея здравая.
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Эта редиска расколется при первом же скачке!
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