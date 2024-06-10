Новый директор «МЮ» Эшуорт хочет тренера, согласного на все решения руководства. Были сомнения, что Тухель подходит, и стороны прекратили переговоры
Томас Тухель не подошел новому спортивному директору «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что немец после контактов с клубом почувствовал, что не является главным кандидатом на пост главного тренера, и решил не продолжать переговоры.
ESPN отмечает, что Дэн Эшуорт хочет видеть в команде того, кто будет принимать решения руководства и соглашаться с ними, а не спорить и требовать определенных изменений в составе. В связи с этим в отношении Тухеля у менеджера были сомнения.
Решение отказаться от дальнейших переговоров характеризуется как «по обоюдному согласию».
К тому же он еще и политик, как Рэшфорд.
Идеальный кандидат 👍
где ростер команды на 90% определяет ГМ. зачем им ручной пудель в роли тренера??? хвостиком махать?? ну тогда имейте что имеете.Очень уважаю САФ
Мб только у Барсы 🤣🤣🤣
Вот так обновление от Глейзеров , оказывается было не так уж и плохо …
p.s а ведь мечта была так близко Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани подал окончательную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» за $7,53 млрд (6 млрд фунтов стерлингов)