Новый директор «МЮ» Эшуорт хочет тренера, согласного на все решения руководства. Были сомнения, что Тухель подходит, и стороны прекратили переговоры

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ESPN Томас Тухель Дэн Эшуорт Футбол

Томас Тухель не подошел новому спортивному директору «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что немец после контактов с клубом почувствовал, что не является главным кандидатом на пост главного тренера, и решил не продолжать переговоры.

ESPN отмечает, что Дэн Эшуорт хочет видеть в команде того, кто будет принимать решения руководства и соглашаться с ними, а не спорить и требовать определенных изменений в составе. В связи с этим в отношении Тухеля у менеджера были сомнения.

Решение отказаться от дальнейших переговоров характеризуется как «по обоюдному согласию».

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34 комментария
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Извините, но Мусаев занят
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-2
+88
Ответ Glukinho
прям на всё?
50 оттенков манчестерского
+36
-2
+34
прям на всё?
+24
-1
+23
Следующая новость: Редклифф с Эшуортом украсили свои кабинеты плётками,чем-то ещё из латекса и поставили чёрный кожаный диван)
+16
-1
+15
Ответ Дядя ТУРА
Извините, но Мусаев занят
Кононов свободен.
+11
0
+11
Ответ Дядя ТУРА
Извините, но Мусаев занят
хорооош =)
+9
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+9
Думал пол наш эушрот,а это ноунейм какой то
+9
0
+9
Соглашаться на все указания Dungeon master и формировать трансферы за three hundred bucks
+4
0
+4
Саутгейт все ближе и ближе.
К тому же он еще и политик, как Рэшфорд.
Идеальный кандидат 👍
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Ответ Glukinho
прям на всё?
Внесите флюгенгехаймен
+3
0
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Следующая новость: Редклифф с Эшуортом украсили свои кабинеты плётками,чем-то ещё из латекса и поставили чёрный кожаный диван)
На поле команда будет выходить под Beyonce - Crazy In Love
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Пусть ставят тренером какого-нибудь "попку" безвестного. Тот будет только кивать и кланяться. Ну и тренировки проводить для вида.
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Ну это Семак тогда нужен.
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Спорно конечно,с одной стороны тренер может заблокировать приобретение хорошего игрока а с другой брать игрока который не подходит тренеру под его тактику тоже не очень хорошо
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Еще один Эшуорт, знак качества прям
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Ответ янетыитынея
Мостового пусть позовут...
Канчельскиса!
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Даже в глаз?
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А, то есть, им нужен такой Yes-man. Теперь понятно, зачем им амёба Саутгейт.
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Если не утка, грустно за будущее мю(
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Кто зашёл в тему подумав что это Пол Эшуорт, которого выгнали из Спартака недавно?!))
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Пусть ставят тренером какого-нибудь "попку" безвестного. Тот будет только кивать и кланяться. Ну и тренировки проводить для вида.
Мостового пусть позовут...
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Ответ Semper fidelis
Мы уже выиграли судебные тяжбы за Эшворта с Нью-каслом и теперь он официально наш спортдир?
Нет конечно, он зарабатывает для мю несколько судов
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Короче бесхребетный тренер нужен😁
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это ж не НХЛ с их потолком зарплат
где ростер команды на 90% определяет ГМ. зачем им ручной пудель в роли тренера??? хвостиком махать?? ну тогда имейте что имеете.Очень уважаю САФ
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А в ESPN вообще знают, что юридически Эшуорт ещё сотрудник Ньюкасла, правда в оплачиваемом отпуске, потому что клубы не договорились о его переходе в МЮ?
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Мостовой?
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Саня вон карьеру грозится завершить..
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Как фанат МЮ с 2007 года, я не понимаю куда еще хуже может быть руководство …

Мб только у Барсы 🤣🤣🤣

Вот так обновление от Глейзеров , оказывается было не так уж и плохо …
p.s а ведь мечта была так близко Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани подал окончательную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» за $7,53 млрд (6 млрд фунтов стерлингов)
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Мы уже выиграли судебные тяжбы за Эшворта с Нью-каслом и теперь он официально наш спортдир?
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Вспомнилась норвежская принцесса из первого фильма Kingsmen. «Ефли спафеф мир, то можно и в фадницу».
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