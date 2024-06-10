Новый директор «МЮ» Эшуорт хочет тренера, согласного на все решения руководства. Были сомнения, что Тухель подходит, и стороны прекратили переговоры

Томас Тухель не подошел новому спортивному директору «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что немец после контактов с клубом почувствовал, что не является главным кандидатом на пост главного тренера, и решил не продолжать переговоры.

отмечает, что хочет видеть в команде того, кто будет принимать решения руководства и соглашаться с ними, а не спорить и требовать определенных изменений в составе. В связи с этим в отношении у менеджера были сомнения.

Решение отказаться от дальнейших переговоров характеризуется как «по обоюдному согласию».