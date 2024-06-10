«Ланс» подписал контракт со Стиллом на 3 года. Ранее «Реймс» уволил 31-летнего тренера после 2 побед в 14 матчах

Теги Ланс лига 1 Франция Реймс Вилл Стилл Футбол

Вилл Стилл назначен главным тренером «Ланса».

31-летний бельгийский специалист подписал контракт с французским клубом на 3 года. 

Ранее «Реймс» уволил Стилла после 2 побед в 14 матчах. Всего во главе клуба тренер провел 65 матчей. На его счету 26 побед, 17 ничьих и 22 поражения. 

Напомним, в 2023 году «Реймс» под руководством Вилла Стилла ни разу не проиграл в первых 17 матчах тренера в Лиге 1, что в XXI веке в топ-5 лиг удавалось только Тито Виланове с «Барселоной» в сезоне-2012/13.

30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

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