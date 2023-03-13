«Реймс» при 30-летнем Стилле ни разу не проиграл в 17 матчах Лиги 1. В XXI веке в топ-5 лиг это удавалось лишь Виланове с «Барсой»-2012/13

Теги Барселона лига 1 Франция Ла Лига Реймс Тито Виланова Вилл Стилл Футбол

«Реймс» при Вилле Стилле не потерпел ни одного поражения в 17 матчах Лиги 1.

В XXI веке в топ-5 лиг подобное удавалось только Тито Виланове с «Барселоной» в сезоне-2012/13.

У 30-летнего бельгийца нет тренерской лицензии, в связи с чем «Реймс» платит 25 тысяч евро в качестве штрафа после каждого матча. Общая беспроигрышная серия клуба в Лиге 1 длится 19 матчей – с 18 сентября 2022 года.

30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

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14 комментариев

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Okaka
Ответ Amalfitano
Балогун вернётся в Арсенал и от него особого выхлопа не будет в плане денег. А вот Ито и Мунеци могут принести очень приличные бабки.
Ито 30 лет, какие бабки
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Спартак Уокер
Ответ Amalfitano
Балогун вернётся в Арсенал и от него особого выхлопа не будет в плане денег. А вот Ито и Мунеци могут принести очень приличные бабки.
Я не про деньги
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bugoga
А они не умеют, что ли, назначать тренера с лицензией, чтоб он на прессухи ходил? Дешевле б вышло )
Им надо в РПЛ на обмен опытом.
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Amalfitano
Ответ che kaif
И это в скромном Реймсе.что бы он творил в Сити
Обделался бы. Большие команды не играют в такой футбол.
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Amalfitano
Ответ Андер Эррера
Кубок Франции есть
Ну возможно. Но нет ЛЕ и ЛЧ.
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Amalfitano
Ответ Спартак Уокер
Реймс в этом сезоне и правда хорош особенно Балогун
Балогун вернётся в Арсенал и от него особого выхлопа не будет в плане денег. А вот Ито и Мунеци могут принести очень приличные бабки.
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Андер Эррера
Ответ Amalfitano
Скорее всего, имеется ввиду не проигрывал подряд во всех турнирах. А так как Реймс не участвует нигде, то у них только матчи Лиги 1. А у Конте и Венгера беспроигрышная серия была только во внутреннем чемпионате. В общем, автор взял и пепевёл новость не вникая в суть вопроса.
Кубок Франции есть
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Amalfitano
Скорее всего, имеется ввиду не проигрывал подряд во всех турнирах. А так как Реймс не участвует нигде, то у них только матчи Лиги 1. А у Конте и Венгера беспроигрышная серия была только во внутреннем чемпионате. В общем, автор взял и пепевёл новость не вникая в суть вопроса.
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che kaif
И это в скромном Реймсе.что бы он творил в Сити
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Tydeus
Ответ Болельщик Биатлона
Почему-то мне кажется, что тут достижения именно после назначения на пост/дебюта Но спортс это упустил
Да, я прочитал оригинал новости и отредактировал комментарий.
Но новостнику и редактору минус
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Болельщик Биатлона
Ответ Tydeus
Комментарий удален пользователем
Почему-то мне кажется, что тут достижения именно после назначения на пост/дебюта
Но спортс это упустил
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Спартак Уокер
Реймс в этом сезоне и правда хорош особенно Балогун
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Eziiko
Если после каждого матча тратить 25 тысяч, то вообщем выходит такая нехилая сумма
+2
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Tydeus
Комментарий удален пользователем
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Tydeus
А Конте сезон без поражений не 21 веке что ли провел?)
Венгер с Арсеналом?
Открыл оригинал Опты: речь о 17 первых матчах во главе команды в Топ-5 лиг, ясно
+10
-1
+9
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