«Реймс» при 30-летнем Стилле ни разу не проиграл в 17 матчах Лиги 1. В XXI веке в топ-5 лиг это удавалось лишь Виланове с «Барсой»-2012/13

«Реймс» при не потерпел ни одного поражения в 17 матчах 1.

В XXI веке в топ-5 лиг подобное удавалось только с «Барселоной» в сезоне-2012/13.

У 30-летнего бельгийца нет тренерской лицензии, в связи с чем « » платит 25 тысяч евро в качестве штрафа после каждого матча. Общая беспроигрышная серия клуба в Лиге 1 длится 19 матчей – с 18 сентября 2022 года.

30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас