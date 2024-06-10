«Лацио» не купит Сперцяна. Римлян не устраивает цена хавбека «Краснодара» (Cittaceleste)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар Луис Альберто Хатайспор Эдуард Сперцян Фисайо Деле-Баширу деньги Футбол

«Лацио» не планирует трансфер Эдуарда Сперцяна из-за высокой стоимость хавбека.

Ранее сообщалось, что римскому клубу предложили подписать полузащитника «Краснодара» в качестве замены Луису Альберто.

Вероятно, что вместо него клуб может приобрести атакующего полузащитника Фисайо Деле-Баширу из «Хатайспора». «Лацио» работает с агентами игрока, чтобы снизить цену до 5 млн евро.

Transfermark оценивает Эдуарда Сперцяна в 20 млн евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей в Мир РПЛ, забив 11 голов и сделав 3 результативные передачи. Полная статистика 24-летнего футболиста доступна здесь.

Сперцяна предложили «Лацио» в качестве замены Луису Альберто (Николо Скира)

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21 комментарий
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5 лямов за игрока, который по ТМ оценивается в 20? Краснодар просит за него всего 13, жадные итальянцы
+19
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+15
20 адекватная цена за него.
Если нет таких денег, то проходите мимо!
+14
-6
+8
5 млн это смешно
+6
-2
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На... не нужен этот цирк с циркачом во главе Сперцяну
+6
-3
+3
сперцян, ,Захарян... как армяне хорошо стали играть и интересовать европейские клубы. а ведь ещё тикнизян. и такие легенды как мовсисян и мхитарян
+4
-1
+3
Ответ Константин Безденежных
5 лямов за игрока, который по ТМ оценивается в 20? Краснодар просит за него всего 13, жадные итальянцы
за 5 они хотят Фисайо Деле-Баширу, который в Италии не будет считаться легом, который неплохую игру показал в достаточно сильном чемпионате
+4
-1
+3
Ответ Caniball
20 адекватная цена за него. Если нет таких денег, то проходите мимо!
окай
+5
-3
+2
Похоже европейцы путают Россию с африканским рынком, что по Баринову, что по Сперцяну....
+2
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+1
Хорошая новость 👍 удачи Спецаряну в новом сезоне чтобы матчи проходили без травм карточек удаленй
+1
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За 5 они могут Полуяхтову прислать оффер
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Зато алиментов нет
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20 за сперцяна никто в европке не даст. Он дитя лимита.
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5 лимонов? серьезно?
тогда можно сказать, что и Сперцяна может не устраивать.
1) низкая зарплата. вряд ли ему предложат хотя бы среднюю
2) странный президент, который может не отпустить, если будет интерес другого клуба с куда высшей личкой и амбициями
3) непонятный тренер
из плюсов только возможность играть в топ5
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