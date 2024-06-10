«Лацио» не купит Сперцяна. Римлян не устраивает цена хавбека «Краснодара» (Cittaceleste)
«Лацио» не планирует трансфер Эдуарда Сперцяна из-за высокой стоимость хавбека.
Ранее сообщалось, что римскому клубу предложили подписать полузащитника «Краснодара» в качестве замены Луису Альберто.
Вероятно, что вместо него клуб может приобрести атакующего полузащитника Фисайо Деле-Баширу из «Хатайспора». «Лацио» работает с агентами игрока, чтобы снизить цену до 5 млн евро.
Transfermark оценивает Эдуарда Сперцяна в 20 млн евро.
В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей в Мир РПЛ, забив 11 голов и сделав 3 результативные передачи. Полная статистика 24-летнего футболиста доступна здесь.
Сперцяна предложили «Лацио» в качестве замены Луису Альберто (Николо Скира)
Если нет таких денег, то проходите мимо!
тогда можно сказать, что и Сперцяна может не устраивать.
1) низкая зарплата. вряд ли ему предложат хотя бы среднюю
2) странный президент, который может не отпустить, если будет интерес другого клуба с куда высшей личкой и амбициями
3) непонятный тренер
из плюсов только возможность играть в топ5