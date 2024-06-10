«Лацио» не купит Сперцяна. Римлян не устраивает цена хавбека «Краснодара» (Cittaceleste)

«Лацио» не планирует трансфер Эдуарда Сперцяна из-за высокой стоимость хавбека.

Ранее сообщалось, что римскому клубу предложили подписать полузащитника « » в качестве замены Луису Альберто.

Вероятно, что вместо него клуб может приобрести атакующего полузащитника из « ». «Лацио» работает с агентами игрока, чтобы снизить цену до 5 млн евро.

Transfermark оценивает в 20 млн евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей в Мир , забив 11 голов и сделав 3 результативные передачи. Полная статистика 24-летнего футболиста доступна здесь.

Сперцяна предложили «Лацио» в качестве замены Луису Альберто (Николо Скира)