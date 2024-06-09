Глава наблюдательного совета «Аякса» опроверг слухи об интересе к Сперцяну: «Это исключено. Кто-то занимается выдумками и заполняет ими интернет»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар интернет Майкл ван Праг Эдуард Сперцян Футбол

«Аякс» опроверг интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Председатель наблюдательного совета клуба Майкл ван Праг назвал сообщения об интересе к игроку «сказками». 

«Я прочитал в интернете, что мы покупаем этого игрока. Как эти слухи там оказались? Это все неправда.

Кто-то занимается выдумками и заполняет ими интернет. Это совершенно исключено», – сообщил ван Праг.

В прошлом году переход игрока сборной Армении в клуб из Нидерландов не состоялся.

Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» выступил против покупки Сперцяна, считая «аморальным» ведение дел с российским клубом.

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5 комментариев
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Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» выступил против покупки Сперцяна, считая «аморальным» ведение дел с российским клубом.(с).Так он не Русский и неРоссиянин,по поводу Угальде имели дела Голландцы а тут не могут?какой то бред.
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Ответ Spartakus1984
Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» выступил против покупки Сперцяна, считая «аморальным» ведение дел с российским клубом.(с).Так он не Русский и неРоссиянин,по поводу Угальде имели дела Голландцы а тут не могут?какой то бред.
Для них лицемерие и двойные стандарты в порядке вещей
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+1
Кто-то занимается выдумками и заполняет ими интернет и вообще это
Армянское радио балуется "
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Бедный Сперцян. Благодаря глупой активности агентов, он каждое утро читает, что не нужен очередному клубу. Так себе удовольствие.
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Ответ Spartakus1984
Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» выступил против покупки Сперцяна, считая «аморальным» ведение дел с российским клубом.(с).Так он не Русский и неРоссиянин,по поводу Угальде имели дела Голландцы а тут не могут?какой то бред.
Покупать у России нефть, газ, металлы, зерно и прочие ништяки для них не аморально, это другое😅 какие же там все🤡
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