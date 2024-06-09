Глава наблюдательного совета «Аякса» опроверг слухи об интересе к Сперцяну: «Это исключено. Кто-то занимается выдумками и заполняет ими интернет»
«Аякс» опроверг интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Председатель наблюдательного совета клуба Майкл ван Праг назвал сообщения об интересе к игроку «сказками».
«Я прочитал в интернете, что мы покупаем этого игрока. Как эти слухи там оказались? Это все неправда.
Кто-то занимается выдумками и заполняет ими интернет. Это совершенно исключено», – сообщил ван Праг.
В прошлом году переход игрока сборной Армении в клуб из Нидерландов не состоялся.
Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» выступил против покупки Сперцяна, считая «аморальным» ведение дел с российским клубом.
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