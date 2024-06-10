Месси сыграл за Аргентину впервые с ноября 2023-го. У Лионеля нет голов за сборную в 3 матчах подряд

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу товарищеские матчи (сборные) квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины впервые в 2024 году.

В товарищеском матче с командой Эквадора (1:0) Месси вышел на замену на 56-й минуте вместо Анхеля Ди Марии.

Нападающий «Интер Майами» не играл за Аргентину с 22 ноября 2023 года – его последней игрой за сборную стал матч с Бразилией в квалификации ЧМ-2026 (1:0).

В марте Месси пропустил товарищеские игры с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечного повреждения.

Месси не забивает за сборную Аргентины в 3 матчах подряд – последний раз Лионель делал это в матче с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), где отметился дублем.

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19 комментариев
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Ответ Зеленский
Нет липовых пенальти - нет голов!
долго же у тебя бомбит🤣🤣🤣
+16
-5
+11
Пост для срача
+8
-7
+1
забивать нужно на Копе и ЧМ, а в товарняках тренироваться)
+9
-8
+1
За него не переживайте. Он свои забьёт когда нужно будет
+4
-4
0
Зачем ему забивать во всяких отборочных и ненужных матчах, если он решает в самом турнире?!)
А кое кто наоборот, развлекается с Люксембургами, а на турнирах в лужу садится)
+2
-2
0
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