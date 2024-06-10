Эджуке может бесплатно уйти из ЦСКА в ПАОК. Греческий клуб предложил вингеру контракт с зарплатой в 1,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Севилья Ла Лига высшая лига Бельгия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Антверпен Чидера Эджуке Футбол

Чидера Эджуке может перейти из ЦСКА в ПАОК в качестве свободного агента.

По информации Metrosport, греческий клуб проявлял интерес к нигерийскому нападающему в прошлом году, но тогда их не устроила цена футболиста.

В конце июня Эджуке сможет присоединиться к новому клубу бесплатно. ПАОК готов предложить игроку трехлетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро.

Отмечается, что Эджуке также интерес испанской «Севилье».

В прошедшем сезоне, приостановив контракт с ЦСКА, 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». Он провел 29 матчей в национальном чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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22 комментария
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Я уж и забыл про него
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Кидок, за него деньги уплатили. А он свалил бесплатно.
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Такой бред с этой "приостановкой". Приостановкой это было бы если бы срок действия контракта продлевался на срок этой самой приостановки. А так, футболист хочет играть за клуб - играет, клуб обязан платить ему зп. Не хочет, бесплатно уходит в другой клуб.
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Кто-то помнит еще про этого бегунка-инфантила?
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Ответ Артём Назмутдинов
Я уж и забыл про него
Аналогично. А это парниша из последней ковровой закупки ЦСКА на 30 (я же не перепутал?) млн, из которой (поправьте меня кто-то) в итоге никто не заиграл.
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Ответ Streetbor
Кидок, за него деньги уплатили. А он свалил бесплатно.
11,5 млн. Между прочим заплатили за него в свое время.
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В жопу его
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Ответ schwein
Аналогично. А это парниша из последней ковровой закупки ЦСКА на 30 (я же не перепутал?) млн, из которой (поправьте меня кто-то) в итоге никто не заиграл.
Зайнутдинов только из той закупки заиграл.
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Вот же жук
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А как это уйти бесплатно? Контракт же приостановили, соответственно он должен действовать 🤷🏻‍♂️
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А кто это?
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Пользы от него всё равно немного было, жаль только что бесплатно уходит ничего не отбили
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Да уж. 1,5 ляма сегодня в ЦСКА могут получать только топ-паспортисты, а тут ПАОК такие контракты даёт. Касательно кидка - каждый стремится к своему счастью в пределах дозволенного, раз ФИФА разрешила такое, то что уж упрекать игроков
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Ответ Arthur Nowack
Зайнутдинов только из той закупки заиграл.
Честно говоря, у меня в голове осело, что тогда покупали Гайча, Фукса и Эджуке. А то, что еще пришли Зайнутдинов и Бохинен, вообще не запомнилось.
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Ответ Вячеслав Припузов
А кто это?
тот, кто свой дебютный гол спартачку воткнул в 2020
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