Эджуке может бесплатно уйти из ЦСКА в ПАОК. Греческий клуб предложил вингеру контракт с зарплатой в 1,5 млн евро

Чидера Эджуке может перейти из ЦСКА в ПАОК в качестве свободного агента.

По информации Metrosport, греческий клуб проявлял интерес к нигерийскому нападающему в прошлом году, но тогда их не устроила цена футболиста.

В конце июня Эджуке сможет присоединиться к новому клубу бесплатно. готов предложить игроку трехлетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро.

Отмечается, что также интерес испанской «Севилье».

В прошедшем сезоне, приостановив контракт с , 26-летний игрок выступал за бельгийский « ». Он провел 29 матчей в национальном чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.