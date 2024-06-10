Эджуке может бесплатно уйти из ЦСКА в ПАОК. Греческий клуб предложил вингеру контракт с зарплатой в 1,5 млн евро
Чидера Эджуке может перейти из ЦСКА в ПАОК в качестве свободного агента.
По информации Metrosport, греческий клуб проявлял интерес к нигерийскому нападающему в прошлом году, но тогда их не устроила цена футболиста.
В конце июня Эджуке сможет присоединиться к новому клубу бесплатно. ПАОК готов предложить игроку трехлетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро.
Отмечается, что Эджуке также интерес испанской «Севилье».
В прошедшем сезоне, приостановив контракт с ЦСКА, 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». Он провел 29 матчей в национальном чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.