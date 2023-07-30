Агент Эджуке: «В ЦСКА нам ясно дали понять, что тренер не рассчитывает на Чидеру. Иначе он бы до сих пор играл за клуб, который любил»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Антверпен Владимир Федотов агенты Чидера Эджуке Футбол

Агент Чидеры Эджуке заявил, что на игрока не рассчитывают в ЦСКА.

Атта Анеке сказал об этом, называя причины, по которым нигериец приостановил контракт с ЦСКА.

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер [Владимир Федотов] не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.

При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена» у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – заявил агент Эджуке.

Сегодня стало известно, что футболист перешел в «Антверпен».

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8 комментариев

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Фут.Боль
Исключительно из-за большой любви к клубу приостановил контракт.
+34
-1
+33
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beerbearbeard
Ну конечно же не рассчитывает. Он на него в прошлом сезоне рассчитывал, а этот корешь перед самым началом сезона свалил🤷🏻‍♂️
+20
0
+20
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О_о
Шта?)
+5
0
+5
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Артём Амирджанян
Спортс как всегда гении, Фежотов🤣
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Гусеконь
Соревнование с Фернандесом кто больше лапши на уши повесит
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Егор Егор
Ответ TheSportNik
Ну это совсем , как говорится, то есть Федотов убрал сильных футболистов Эджуке,Медину и Карраскаля, а теперь покупайте мне звезд, типа Сутормина что ли?
Убрал? Это как? Заставил Эджуке уехать в Герту, а колумбийскую звезду посмел заменить и посадить на скамейку за капризы? Ужасный Федотов. Надо было Хорхе массаж ног сделать и ужином накормить, а он посмел его на банку. КОШМАР.

Интересно, сколько дней в клубе у всеми любимых топ-тренеров продержался бы футболист, который капризничает при заменах и не выполняет установки?
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