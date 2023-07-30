Агент Эджуке: «В ЦСКА нам ясно дали понять, что тренер не рассчитывает на Чидеру. Иначе он бы до сих пор играл за клуб, который любил»
Агент Чидеры Эджуке заявил, что на игрока не рассчитывают в ЦСКА.
Атта Анеке сказал об этом, называя причины, по которым нигериец приостановил контракт с ЦСКА.
«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер [Владимир Федотов] не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.
При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена» у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – заявил агент Эджуке.
Сегодня стало известно, что футболист перешел в «Антверпен».
Интересно, сколько дней в клубе у всеми любимых топ-тренеров продержался бы футболист, который капризничает при заменах и не выполняет установки?