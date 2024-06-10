Рангник об отказе «Баварии»: «Одно из самых сложных решений в моей карьере. Оно не было направлено против клуба»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник объяснил, почему не принял предложение возглавить «Баварию».

«Это решение было одним из самых сложных во всей моей карьере.

В «Баварии» играют четыре моих бывших игрока и четыре сотрудника, с которыми я работал раньше. Это сделало ситуацию особенной, и речь шла об одном из крупнейших клубов Европы.

Хочу подчеркнуть, что это не было решением против «Баварии».  Могу подтвердить, что [заявления Ули Хенесса] никак не повлияли на мое решение.

Я бы даже сказал, что Ули Хенесс мог бы стать одной из причин, чтобы принять предложение. Потому что мне кажется, что наши взгляды не так уж сильно расходятся», – сказал главный тренер сборной Австрии.

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Рангник об отказе «Баварии»: «Я просто пожалел их»
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