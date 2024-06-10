Рангник об отказе «Баварии»: «Одно из самых сложных решений в моей карьере. Оно не было направлено против клуба»

Ральф Рангник объяснил, почему не принял предложение возглавить «Баварию».

«Это решение было одним из самых сложных во всей моей карьере.

В «Баварии» играют четыре моих бывших игрока и четыре сотрудника, с которыми я работал раньше. Это сделало ситуацию особенной, и речь шла об одном из крупнейших клубов Европы.

Хочу подчеркнуть, что это не было решением против «Баварии». Могу подтвердить, что [заявления ] никак не повлияли на мое решение.

Я бы даже сказал, что Ули Хенесс мог бы стать одной из причин, чтобы принять предложение. Потому что мне кажется, что наши взгляды не так уж сильно расходятся», – сказал главный тренер сборной .