Булыкин о Карпине: «Тренер не должен быть и в клубе, и в сборной – обычно что-то страдает»

Теги Ростов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Советский спорт Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о совмещении Валерия Карпина в «Ростове» и сборной.

«Учитывая то, что мы сейчас не участвуем в официальных турнирах, конечно, РФС может выбрать любого тренера.

По моему мнению, тренер не должен быть и в клубе, и в сборной, потому что в сборной большая работа. Институт сборных – совсем другая работа, она очень серьезная, потому что надо смотреть не только на основных футболистов, но и на молодежь.

Конечно, у него есть помощники, но, когда тренер и там, и там, это очень тяжело. Обычно что-то страдает: или клуб, или сборная. Поэтому хотелось бы, чтобы кто-то отдельно отвечал за сборную и за институт сборных, за кадры, новое поколение.

Если РФС считает нужным такое совмещение или не может найти никого достойного, то мы уже здесь ничего не можем сделать», – сказал бывший игрок сборной России.

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14 комментариев
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Сборная сейчас и так страдает, вне зависимости, трудоустроен где-то Карпин, или нет
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Сборную сейчас мой сосед Михалыч может возглавить, это не поменяет примерно ничего
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все эти бывшие футболисты сидят без работы и периодически накидывают на тех, у кого она есть. Что делать Карпину в сборной сейчас без официальных игр с 2-3 играми товарищескими достойными в год? сидеть там и деградировать как тренер? по-моему логично, что он держит себя в форме, тренируя в клубе параллельно.
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Кто в задаром уме возглавит сборную, которая отстранена?
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Когда тренер бывает и в клубе и сборной, обычно страдает карьера Димана в сборной, если он в тот же клуб зашёл
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страдают безработные, бывшие футболисты
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Ответ gzot11
Сборную сейчас мой сосед Михалыч может возглавить, это не поменяет примерно ничего
Гончаренко привет! Хорошая попытка!
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Ни у ростова, ни у сборной России нет никаких задач

А что карпин в два смычка пилит бабло Газпрома - так он столько сделал для Газпрома, убивая Спартак. По делам и награда
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В основном сейчас страдают завистливые люди
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Ответ Aleksey Yashin
Сборная сейчас и так страдает, вне зависимости, трудоустроен где-то Карпин, или нет
Коллективная ответственность, росияне
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