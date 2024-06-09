Булыкин о Карпине: «Тренер не должен быть и в клубе, и в сборной – обычно что-то страдает»

Дмитрий Булыкин высказался о совмещении Валерия Карпина в «Ростове» и сборной.

«Учитывая то, что мы сейчас не участвуем в официальных турнирах, конечно, РФС может выбрать любого тренера.

По моему мнению, тренер не должен быть и в клубе, и в сборной, потому что в сборной большая работа. Институт сборных – совсем другая работа, она очень серьезная, потому что надо смотреть не только на основных футболистов, но и на молодежь.

Конечно, у него есть помощники, но, когда тренер и там, и там, это очень тяжело. Обычно что-то страдает: или клуб, или сборная. Поэтому хотелось бы, чтобы кто-то отдельно отвечал за сборную и за институт сборных, за кадры, новое поколение.

Если РФС считает нужным такое совмещение или не может найти никого достойного, то мы уже здесь ничего не можем сделать», – сказал бывший игрок сборной России.