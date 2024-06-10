«Ньюкасл» согласовал контракт с вратарем Траффордом и предложит «Бернли» 15 млн фунтов плюс бонусы. «Ман Сити» получит 20% от суммы трансфера

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли деньги Джеймс Траффорд Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» может заработать на трансфере Джеймса Траффорда.

«Горожане» продали вратаря «Бернли» летом 2023 года за 15+4 млн фунтов. Теперь приобрести футболиста собирается «Ньюкасл».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» уже согласовали условия контракта с голкипером. В ближайшее время они сделают «Бернли» предложение на сумму около 15 млн фунтов плюс бонусы.

«Манчестер Сити» получит 20% от суммы, которую «Ньюкасл» выплатит «Бернли».

Статистику Траффорда можно изучить здесь.

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2 комментария
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Это трансфер на перспективу и на лавку вместо Дубравки, которого продадут. Поуп будет первым с большим запасом, этому парню нереально его присадить.
А еще это означает, что Арсенал будет искать другое место работы для своего бунтовщика. Или и дальше мариновать его на лавке
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