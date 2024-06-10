«Ньюкасл» согласовал контракт с вратарем Траффордом и предложит «Бернли» 15 млн фунтов плюс бонусы. «Ман Сити» получит 20% от суммы трансфера

«Манчестер Сити» может заработать на трансфере Джеймса Траффорда.

«Горожане» продали вратаря «Бернли» летом 2023 года за 15+4 млн фунтов. Теперь приобрести футболиста собирается « ».

По сведениям инсайдера , «сороки» уже согласовали условия контракта с голкипером. В ближайшее время они сделают « » предложение на сумму около 15 млн фунтов плюс бонусы.

« » получит 20% от суммы, которую «Ньюкасл» выплатит «Бернли».

Статистику Траффорда можно изучить здесь.