Шоу ответил на критику за пропуск игр «МЮ» и вызов в сборную: «Я провел в клубе 10 лет, переживая взлеты и падения. Если кто-то ставит под сомнение мою преданность, это раздражает»

Люк Шоу ответил на претензии по поводу симуляции травм.

28-летний защитник был включен Гаретом Саутгейтом в первоначальный состав сборной Англии из 33 человек на , что вызвало шквал критики из-за того, что он не играл за «МЮ» с февральской победы над «Лутоном» (2:1). Шоу выбыл из строя из-за мышечной травмы. В общей сложности защитник сыграл всего 15 раз за команду Эрика тен Хага в этом сезоне.

В своих социальных сетях футболист попытался оправдать свое отсутствие в течение последних трех месяцев. Люк настаивает на том, что «постоянно работает», чтобы быть в форме, но признает, что спекуляции по поводу его преданности «МЮ» его «раздражают».

После победы «МЮ» в Кубке Англии Шоу опубликовал пост в инстаграме.

«Рад за ребят, что они выиграли трофей в выходные и завершили этот сезон на позитиве. Как бы я ни хотел такого результата, наблюдать за ним с трибун было тяжело.

Это был самый разочаровывающий сезон для меня, я терпел неудачу за неудачей и так много работал, чтобы вернуться в форму, но все шло не так, как я хотел. Я так старался вернуться до конца сезона и финала, но некоторым вещам просто не суждено было случиться.

Нет ничего, что я хотел бы больше, чем играть и побеждать с « ». Обычно я не реагирую на то, что вижу в социальных сетях, но многие ставят под сомнение мою преданность этому клубу и спрашивают, как я могу играть за сборную Англии, но не за «Юнайтед». Реальность такова, что сейчас я не готов на 100% ни к одной из команд, но я делаю все возможное и постоянно работаю над этим. Я провел в этом клубе 10 лет, переживая и взлеты, и падения, и если кто-то ставит под сомнение мою преданность, это, безусловно, раздражает.

Я понимаю, что не информировал вас о своих травмах и о том, на каком этапе восстановления я нахожусь, но для меня самое важное – поддерживать команду, которая играет. Мой главный приоритет сейчас – восстановиться, и что бы ни случилось этим летом, я буду готов. Спасибо за ваше терпение», – написал защитник «МЮ».