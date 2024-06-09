Берлускони пытался купить 25% акций «Милана» и снова стать президентом клуба в 2022 году

Теги Милан серия А Италия Сильвио Берлускони Адриано Галлиани Монца Паоло Скарони Футбол

Сильвио Берлускони хотел вернуться в «Милан» два года назад.

Журналист Карло Пеллегатти рассказал, что в 2022 году бывший премьер-министр Италии посетил мероприятие, посвященное завоеванию командой скудетто, и был встречен скандированием «Есть только один президент».

В ходе празднования Берлускони обратился к Паоло Скарони, действующему руководителю клуба, и попросил организовать разговор с Полом Сингером, главой владевшей клубом компании Elliott Management.

«Он хотел купить 25% «Милана», но только в том случае, если при этом стал бы президентом клуба, а Галлиани – техническим директором», – отметил журналист.

Адриано Галлиани, услышав эту историю, подтвердил: «Это правда. В итоге он смог пообщаться с Сингером, но ничего из этого не вышло».

Берлускони продал контрольный пакет акций «россонери» в 2016 году. В 2018-м он приобрел «Монцу».

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