Гаджиев о Евро-2024: «Надо болеть за тех, кто ближе к России – за Сербию. Еще буду болеть за Спаллетти, он работал в нашей стране»

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Сборная Италии по футболу Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Гаджи Муслимович Гаджиев Евро-2024 Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев заявил, что будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.

«Безусловно, буду смотреть Евро. Как можно пропустить такой турнир?! Это радость, которая сопровождает меня на протяжении всей жизни. Однозначных симпатий у меня нет, но в такой ситуации можно болеть за Сербию. Надо болеть за тех, кто ближе к России.

Есть еще Спаллетти. Буду болеть за него. Он работал в нашей стране, мы контактировали с ним и встречались. А так в целом буду поддерживать команду, которая будет демонстрировать лучшую игру.

А вот фаворитов назвать трудно. Есть группа примерно одинаковых команд – Англия, Франция, Испания, Италия. Разница будет заключаться в том, кто лучше подготовится к футболу.

Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия. В этой ситуации трудно предположить даже. Есть группа ведущих стран. Кто-то из них и выиграет Евро», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Лучано Спаллетти возглавляет сборную Италии, которая на чемпионате Европы сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией в группе В. 

С 2009 по 2014 год Спаллетти был главным тренером «Зенита». 

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29 комментариев
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Ближе к России Украина
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Ни разу не общался с сербом. Чем они мне ближе ?
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Можно буду болеть за того чья игра нравится, а не за кого Гаджиев сказал ?) И в тысячный раз, у нас спорт вне политики, или все же в ней ?
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Ответ S. A.
А я буду болеть за Англию. В 16-м и 21-м болел за Португалию и Италию соответственно. И что мне вот такие люди скажут?
Что ты Глор)
+8
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Гаджиев:"Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия. Есть группа ведущих стран. Кто-то из них и выиграет Евро".
Кто-нибудь, скажите ему)
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Ответ stPieXIII
Ни разу не общался с сербом. Чем они мне ближе ?
А я работал с сербами. Хорошие ребята
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Надо болеть за Францию: там находится наш родной Куршевель.
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За Грузию. Надеюсь, всех удивят и выступят ярко.
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Я вот буду за грузин болеть. Удачи им!
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Ответ Vadim Slutsky
Надо болеть за Францию: там находится наш родной Куршевель.
а как же Марбелья, Тоскана, Лондон, Давос, Баден-Баден, Карловы Вары?
+3
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Ответ stPieXIII
Ни разу не общался с сербом. Чем они мне ближе ?
Ничем. Хорваты тоже близкие)
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Я за Грузию
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Сербы и дагестанцы пзц как близки.
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Чето я не совсем понимаю, мне как болельщику чем близка Сербия. Поэтому если за кого и болеть, то за грузин, они хотя бы будут отжигать.
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Ответ Юрий Кечко
Что ты Глор)
Нет, я просто удачливый для сборных)) Посмотрим, справлюсь ли с Кейном😁
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А че не за Тедеско?
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Тедеско не работал в России?)
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а депутаты так не считают ))
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Потрясающие критерии)
Казалось бы, при чем тут спорт?))
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А как же одни из представителей триединого народа?
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Я лично за Грузию буду болеть, вот они реально ближе)) Тем более я с Дагестана, соседи)
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Ответ mvpaq
Ближе к России Украина
Так и планирую) за Украину и за Сербию, потому что там Бабич
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Ответ nickfad2405@mail.ru
Так и планирую) за Украину и за Сербию, потому что там Бабич
А украинцы болеют за Россию? Или они даже коверкают фамилии русских, играющих зарубежом (Миранчук)?)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Гаджиев:"Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия. Есть группа ведущих стран. Кто-то из них и выиграет Евро". Кто-нибудь, скажите ему)
Да!!🤣
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Есть ещё вариант болеть за ту команду, игра которой тебе нравится.
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