Гаджиев о Евро-2024: «Надо болеть за тех, кто ближе к России – за Сербию. Еще буду болеть за Спаллетти, он работал в нашей стране»

Гаджи Гаджиев заявил, что будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.

«Безусловно, буду смотреть . Как можно пропустить такой турнир?! Это радость, которая сопровождает меня на протяжении всей жизни. Однозначных симпатий у меня нет, но в такой ситуации можно болеть за Сербию. Надо болеть за тех, кто ближе к России.

Есть еще Спаллетти. Буду болеть за него. Он работал в нашей стране, мы контактировали с ним и встречались. А так в целом буду поддерживать команду, которая будет демонстрировать лучшую игру.

А вот фаворитов назвать трудно. Есть группа примерно одинаковых команд – Англия, Франция, Испания, . Разница будет заключаться в том, кто лучше подготовится к футболу.

Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия. В этой ситуации трудно предположить даже. Есть группа ведущих стран. Кто-то из них и выиграет Евро», – сказал президент махачкалинского « » .

возглавляет сборную Италии, которая на чемпионате Европы сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией в группе В.

С 2009 по 2014 год Спаллетти был главным тренером «Зенита».