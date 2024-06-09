«Юве» может обменять Кьезу на Ди Лоренцо в «Наполи». Оба игрока хотят уйти из клубов (Sportitalia)
«Ювентус» может обменять Федерико Кьезу на Джованни Ди Лоренцо из «Наполи».
По данным Sportitalia, прямой обмен возможен и устроил бы все стороны, так как оба игрока выразили желание покинуть клубы.
Ранее агент Джованни Ди Лоренцо заявил, что эра игрока в «Наполи» завершилась.
Также сообщалось, что Федерико Кьеза несчастен в «Ювентусе» и считает, что его не хотят видеть в клубе.
Новый тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта не видит Кьезу в составе туринцев, а тот факт, что контракт игрока рассчитан до июня 2025 года, делает продажу летом очень вероятной.
Как сообщает Sportitalia, оба игрока оцениваются в 25-30 млн евро, так что прямой обмен вполне возможен.