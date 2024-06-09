«Юве» может обменять Кьезу на Ди Лоренцо в «Наполи». Оба игрока хотят уйти из клубов (Sportitalia)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Наполи Федерико Кьеза Джованни Ди Лоренцо Футбол

«Ювентус» может обменять Федерико Кьезу на Джованни Ди Лоренцо из «Наполи».

По данным Sportitalia, прямой обмен возможен и устроил бы все стороны, так как оба игрока выразили желание покинуть клубы.

Ранее агент Джованни Ди Лоренцо заявил, что эра игрока в «Наполи» завершилась.

Также сообщалось, что Федерико Кьеза несчастен в «Ювентусе» и считает, что его не хотят видеть в клубе. 

Новый тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта не видит Кьезу в составе туринцев, а тот факт, что контракт игрока рассчитан до июня 2025 года, делает продажу летом очень вероятной.

Как сообщает Sportitalia, оба игрока оцениваются в 25-30 млн евро, так что прямой обмен вполне возможен.

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3 комментария
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Фанатею от Кьезы, но обмен именно на Ди Лоренцо подсластит пилюлю от ухода Феде. Джованни абсолютно ювентийского склада игрок - надежный и стабильный.
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На первый взгляд, это в плюс Наполи. Я б согласился)
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