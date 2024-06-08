Лукаку забил 85 мячей за Бельгию. Лишь у 5 игроков больше голов на уровне сборных

Ромелу Лукаку делит шестое место по голам на уровне сборных.

Сегодня бельгиец сделал дубль в товарищеской игре с (3:0). Теперь у него 85 забитых мячей в составе национальной команды – как у ( ).

Выше Лукаку в списке лучших бомбардиров на международном уровне находятся Мохтар Дахари (Малайзия, 89 голов), Сунил Чхетри ( , 94), (Аргентина, 106), Али Даеи (Иран, 108) и Криштиану Роналду (Португалия, 128).