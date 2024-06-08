Лукаку забил 85 мячей за Бельгию. Лишь у 5 игроков больше голов на уровне сборных

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Ромелу Лукаку делит шестое место по голам на уровне сборных.

Сегодня бельгиец сделал дубль в товарищеской игре с Люксембургом (3:0). Теперь у него 85 забитых мячей в составе национальной команды – как у Али Мабхута (ОАЭ).

Выше Лукаку в списке лучших бомбардиров на международном уровне находятся Мохтар Дахари (Малайзия, 89 голов), Сунил Чхетри (Индия, 94), Лионель Месси (Аргентина, 106), Али Даеи (Иран, 108) и Криштиану Роналду (Португалия, 128).

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36 комментариев
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не знаю, что за Месси и Роналду, но быть в компании остальной троицы - это мощно, респект трехногому
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+36
Но у Лукаку всё равно больше
+8
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+4
Ответ Человек1991
Эффект европейского отбора с карликовыми непрофессиональными сборными и товарняки с ними же . За сборные Холланд, Мбаппе, Месси, Неймар, Суарес, Лукаку,, Кейн , Жиру , Левандовски, Ибрагимович, лучше по голам в среднем за матч чем Роналду, и это при том что Месси, Неймар, Суарес в сильнейшем отборе Южной Америки, где все сборные топ 50 мира. У Роналду из 120 голов более 60 голов сборным в рейтинге ниже топ 100.
Аргентина единственная сборная в мире, которая подбирает оппонентов в товарняках специально для набива статы, а не поддержания формы. Пока условная Португалия рубится с топ-сборными, арги выбирают себе в соперники всякие гватемалы, сальвадоры, индонезии, кюрасао и прочий шлак. Если бы можно было играть товарняки со сборной бездомных, они бы и эту возможность не упустили.
+8
-4
+4
Ответ Человек1991
Эффект европейского отбора с карликовыми непрофессиональными сборными и товарняки с ними же . За сборные Холланд, Мбаппе, Месси, Неймар, Суарес, Лукаку,, Кейн , Жиру , Левандовски, Ибрагимович, лучше по голам в среднем за матч чем Роналду, и это при том что Месси, Неймар, Суарес в сильнейшем отборе Южной Америки, где все сборные топ 50 мира. У Роналду из 120 голов более 60 голов сборным в рейтинге ниже топ 100.
Что за бессвязный бред? У Роналду 128 минут на гол за сборные, у Месси 141 минута на гол. По другим не смотрел, этого достаточно
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+4
Ответ samatzakirzyanov
Добавь в статистику еще Роналду и выяснится, что Лукаку самый успешный нападающий за сборную.
Роналду по всем трём пунктам будет с отрывом впереди.
+7
-5
+2
Ответ Человек1991
Эффект европейского отбора с карликовыми непрофессиональными сборными и товарняки с ними же . За сборные Холланд, Мбаппе, Месси, Неймар, Суарес, Лукаку,, Кейн , Жиру , Левандовски, Ибрагимович, лучше по голам в среднем за матч чем Роналду, и это при том что Месси, Неймар, Суарес в сильнейшем отборе Южной Америки, где все сборные топ 50 мира. У Роналду из 120 голов более 60 голов сборным в рейтинге ниже топ 100.
Венесуэла на 54 месте, Парагвай на 56, Боливия на 85. Треть команд. Остальное проверять лень, но наверняка тоже бред
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Ответ Блуждающий странник
Что за бессвязный бред? У Роналду 128 минут на гол за сборные, у Месси 141 минута на гол. По другим не смотрел, этого достаточно
Разница будет ещё больше, если вычесть товарняки (которые аргентина специально играет против всякого дна). 120 минут на гол у короля Криштиану, против 190 у бездарного меси. И я даже про пенальти не говорю, которых мопси естественно пробил больше.
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а что кстати с Али Мабхутом случилось, кто знает? штамповал голы за скромную сборную ОАЭ, и ему то всего 33, я ожидал, что он подвинет нескольких человек в топе списка.
но последние пару лет вообще почти не играет за сборную, хотя за клуб вроде выступает. конфликт какой-то? или реально в эмиратах нашлись лучше таланты?
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Ответ Radik_2.0
не знаю, что за Месси и Роналду, но быть в компании остальной троицы - это мощно, респект трехногому
Так скоро сможет и замахнуться на самого Мохтара Дахари
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Ответ AF007
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Комментарий удален модератором
Ответ Сэр Шурф
Но у Лукаку всё равно больше
Кто с**ал, тот знает))
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Ответ Мохнатый55
Не может быть королем ЛЧ футболист, который вылетал от Лиона (дважды), Аякса и Порту.
А который 2:8 проигрывал, может?
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Комментарий удален модератором
Ответ Silkanter
в сборной- возможно, а так нет, у Лукаку есть 2 дестивительно хороших сезона и всё
Кейн это балласт для своих команд и бестолковый фармила статы. Лукакич рабочая лошадка и боец, забивает/ассистирует при этом не меньше.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Лукаку будет покруче кейна.
в сборной- возможно, а так нет, у Лукаку есть 2 дестивительно хороших сезона и всё
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А говорил, что уйдет из сборной после Евро 2020.
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Лишь у 5 игроков больше голов на уровне сборных. И просто больше чем у Лукаку тоже не более чем у пяти игроков.
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Ого
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