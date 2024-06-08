Лукаку забил 85 мячей за Бельгию. Лишь у 5 игроков больше голов на уровне сборных
Ромелу Лукаку делит шестое место по голам на уровне сборных.
Сегодня бельгиец сделал дубль в товарищеской игре с Люксембургом (3:0). Теперь у него 85 забитых мячей в составе национальной команды – как у Али Мабхута (ОАЭ).
Выше Лукаку в списке лучших бомбардиров на международном уровне находятся Мохтар Дахари (Малайзия, 89 голов), Сунил Чхетри (Индия, 94), Лионель Месси (Аргентина, 106), Али Даеи (Иран, 108) и Криштиану Роналду (Португалия, 128).
но последние пару лет вообще почти не играет за сборную, хотя за клуб вроде выступает. конфликт какой-то? или реально в эмиратах нашлись лучше таланты?