Лукаку об уходе из клубов: «Взаимопонимание с тренером – как отношения с женщиной. Если ничего не щелкает, зачем оставаться вместе?»

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку ответил на вопрос о своем будущем.

31-летний игрок, принадлежащий «Челси», провел последний сезон в «Роме» на правах аренды. За свою карьеру он также выступал за «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вест Бромвич» и «Андерлехт».

«Многие люди любят поговорить, возможно, потому что у меня нет агента. Но я собираюсь принять решение, я сам контролирую свою ситуацию. Я собираюсь сделать выбор, и как только я объясню его, все со мной согласятся.

Послушайте, каждый раз, когда я решал остаться или уйти куда-то, это оказывалось правильным выбором. Дело в определенных факторах, например, моем взаимопонимании с тренером. Это как отношения с женщиной. Если ничего не щелкает, зачем оставаться вместе?» – сказал бельгийский нападающий.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ты же контракт не с тренером заключаешь, чел. Ну не щелкнуло и что, можно из клуба валить?
Хотя судя по твоему поведению да, ты именно так и считаешь.
+10
-1
+9
Завтра так и скажу на работе 😂
+5
0
+5
у кого то это щелкает, у кого то нет 😏
+2
0
+2
Кто девушку кормит, тот её и танцует
+2
-1
+1
Короче, бабы не осиливают этого трехногого
+1
0
+1
Лукака щелкунчик
0
0
0
Получается, у него щелколо на каждый клуб, эмблему котрого он целовал?
0
0
0
Как минимум надо уважать свой контракт
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий