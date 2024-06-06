Лукаку об уходе из клубов: «Взаимопонимание с тренером – как отношения с женщиной. Если ничего не щелкает, зачем оставаться вместе?»

Ромелу Лукаку ответил на вопрос о своем будущем.

31-летний игрок, принадлежащий « », провел последний сезон в «Роме» на правах аренды. За свою карьеру он также выступал за «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вест Бромвич» и «Андерлехт».

«Многие люди любят поговорить, возможно, потому что у меня нет агента. Но я собираюсь принять решение, я сам контролирую свою ситуацию. Я собираюсь сделать выбор, и как только я объясню его, все со мной согласятся.

Послушайте, каждый раз, когда я решал остаться или уйти куда-то, это оказывалось правильным выбором. Дело в определенных факторах, например, моем взаимопонимании с тренером. Это как отношения с женщиной. Если ничего не щелкает, зачем оставаться вместе?» – сказал бельгийский нападающий.