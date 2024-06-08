Джонс о невызове Рэшфорда на Евро: «Сложный выбор. У Маркуса есть немного магии, он может сделать что-то особенное, просто закрутить мяч в верхний угол и выиграть игру»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Фил Джонс Маркус Рэшфорд Футбол

Фил Джонс высказался о невключении Маркуса Рэшфорда в состав сборной Англии.

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы. 

«Рэшфорд – тот игрок, которого я бы назвал самой большой дилеммой. Это сложный выбор, и я не говорю, что он правильный или неправильный.

Я думаю, что Маркус – даже если он не провел сезон, который ему бы хотелось, – обладает способностью сделать что-то особенное. Я знаю его как человека и как игрока, и думаю, что он определенно мог бы предложить что-то, особенно в играх, где нам трудно взломать оборону соперника.

Вы знаете, у него есть эта небольшая частица гениальности – немного магии, когда он может просто взять мяч, закрутить его в верхний угол и выиграть для вас игру.

Но, опять же, есть так много талантливых игроков, из которых можно выбрать, что всегда будет кто-то, кто не попадет в состав, и, к сожалению, в этом году это он», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Джонс.

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5 комментариев
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Рэшфорд: «Псс, парень, не хочешь немного уличной магии?»
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Да всё правильно сделал тренер. Не помню сколько забил Рэшфорд в этом сезоне, но по моему не более 10 голов. Это меньше чем у любого другого лучшего бомбардира клуба который болтался внизу турнирной таблице, но не вылетел из АПЛ. При таком раскладе он точно не должен вызываться в сборную.
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Одну игру из 10. В остальных 9 вообще не видно будет.
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Ответ Артём Никулин
Рэшфорд: «Псс, парень, не хочешь немного уличной магии?»
Прям Дэвид Блэйн)
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