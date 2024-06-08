Джонс о невызове Рэшфорда на Евро: «Сложный выбор. У Маркуса есть немного магии, он может сделать что-то особенное, просто закрутить мяч в верхний угол и выиграть игру»

Фил Джонс высказался о невключении Маркуса Рэшфорда в состав сборной Англии.

Напомним, нападающий « » не попал в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы.

«Рэшфорд – тот игрок, которого я бы назвал самой большой дилеммой. Это сложный выбор, и я не говорю, что он правильный или неправильный.

Я думаю, что – даже если он не провел сезон, который ему бы хотелось, – обладает способностью сделать что-то особенное. Я знаю его как человека и как игрока, и думаю, что он определенно мог бы предложить что-то, особенно в играх, где нам трудно взломать оборону соперника.

Вы знаете, у него есть эта небольшая частица гениальности – немного магии, когда он может просто взять мяч, закрутить его в верхний угол и выиграть для вас игру.

Но, опять же, есть так много талантливых игроков, из которых можно выбрать, что всегда будет кто-то, кто не попадет в состав, и, к сожалению, в этом году это он», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Джонс.