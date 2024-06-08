Нкунку не намерен уходить из «Челси» этим летом. Клуб тоже хочет сохранить форварда

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Кристофер Нкунку Фабрицио Романо Футбол

Кристофер Нкунку останется в «Челси» на следующий сезон.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что, несмотря на появляющиеся в Германии слухи о возможном переходе форварда в другую команду, «синие» настроены сохранить француза.

Сам футболист тоже не собирается покидать Лондон. Он понимает, что в первом сезоне ему не повезло с травмами, и хочет проявить себя.

Нкунку провел 11 матчей в АПЛ-2023/24 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Он порвёт всех в АПЛ когда наберёт форму
+10
-3
+7
Нкунку - хороший
+8
-3
+5
Ответ darkdyp15
Челси Боули - это похороны карьеры
Палмер не согласен
+7
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Самый идиотский слух про Челси.
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Провальный трансфер, жаль.
Нкунку был крут
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Ну логично , не поиграл толком
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Потому что он - Хороший
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Не заиграет он уже.
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Очевидно, что Челси надо кого-то продать. Ну так вот лучше если бы этими продажами не были Галлахер и Палмер. По остальным это обсуждаемый вопрос.
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Нассер не спи.забирай воспитанника домой потом и Диаби можно подтянуть. Руисов . Солеров слить в лалигу
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А в чем новость?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Он порвёт всех в АПЛ когда наберёт форму
Точно-точно?
+1
-1
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Он порвёт всех в АПЛ когда наберёт форму
Если
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Ответ AlKRD
Нкунку - хороший
Как Салтыкова?))
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