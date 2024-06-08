Нкунку не намерен уходить из «Челси» этим летом. Клуб тоже хочет сохранить форварда

Кристофер Нкунку останется в «Челси» на следующий сезон.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что, несмотря на появляющиеся в Германии слухи о возможном переходе форварда в другую команду, «синие» настроены сохранить француза.

Сам футболист тоже не собирается покидать Лондон. Он понимает, что в первом сезоне ему не повезло с травмами, и хочет проявить себя.

провел 11 матчей в АПЛ-2023/24 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.