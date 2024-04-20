Нкунку может вернуться в состав «Челси» в ближайшее время. Купленный за 60+ млн евро форвард сыграл 10 матчей за клуб

Маурисио Почеттино считает, что Кристофер Нкунку сыграет в АПЛ до конца сезона.

«Они [врачи] оценивают его состояние день ото дня, и теперь, в последние несколько дней, у него появилась возможность участвовать в некоторых видах тренировок.

Теперь нам нужно следить за реакцией его организма, а затем посмотрим, как он будет развиваться. Мы надеемся, что сможем привлечь его, и он будет задействован как можно скорее, или хотя бы до конца сезона», – сказал главный тренер « ».

Нкунку, подписанный летом более чем за 60 млн евро, в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах. Он не выходит на поле с конца февраля.

Со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

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