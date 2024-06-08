«Наполи» уверен в подписании Эрмосо. Переговоры с защитником «Атлетико» на продвинутой стадии

Теги Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Марио Эрмосо Футбол

Марио Эрмосо, вероятно, продолжит карьеру в Серии А.

По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, «Наполи» ведет переговоры с защитником «Атлетико», и они находятся на продвинутом этапе. Стороны постараются закрыть сделку на следующей неделе.

Итальянский клуб уверен, что подпишет 28-летнего испанца.

Эрмосо покидает «Атлетико» в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.

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13 комментариев
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Не слежу за Атлетико. Он хорош?
Был игроком основы
+4
0
+4
Ответ Азрет-Али Айбазов
Не слежу за Атлетико. Он хорош?
Более чем, за 31 проведённый матч в Примере средняя оценка 7.1, для ЦЗ это очень достойные цифры.
+4
-1
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Новый вызов захотелось попробовать скорее всего, да и он довольно молод для ЦЗ, ему 28 всего, как знать может станет для Наполи ключевым ЦЗ на несколько лет вперёд.
На этой позиции прям беда.
Остигард и Жезус игроки уровня условного Дженоа. Натан кот в мешке. Ррахмани больше ведомый, чем ведущий защитник.
+1
0
+1
Не слежу за Атлетико.
Он хорош?
0
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Это не тот(та) экземпляр, которого Рубиалес чуть не изнасиловал на стадионе?
0
0
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Более чем, за 31 проведённый матч в Примере средняя оценка 7.1, для ЦЗ это очень достойные цифры.
А почему уходит из Атлетико? В Наполи вряд-ли больше отсыпят по зарплате. Или решил сменить обстановку?
0
0
0
Ответ Азрет-Али Айбазов
А почему уходит из Атлетико? В Наполи вряд-ли больше отсыпят по зарплате. Или решил сменить обстановку?
Новый вызов захотелось попробовать скорее всего, да и он довольно молод для ЦЗ, ему 28 всего, как знать может станет для Наполи ключевым ЦЗ на несколько лет вперёд.
+1
-1
0
Ответ Азрет-Али Айбазов
На этой позиции прям беда. Остигард и Жезус игроки уровня условного Дженоа. Натан кот в мешке. Ррахмани больше ведомый, чем ведущий защитник.
Угу, Эстигор и Жезус явно не игроки уровня чемпионской команды, у Наполи впринципе большая часть игроков наелась после чемпионства, для меня также остаётся загадкой что делает на поле бесполезный Политано
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Угу, Эстигор и Жезус явно не игроки уровня чемпионской команды, у Наполи впринципе большая часть игроков наелась после чемпионства, для меня также остаётся загадкой что делает на поле бесполезный Политано
Политано средний игрок, который способен набрать 12-15 очков по системе гол+пас. Левшей обычно гораздо меньше чем правшей, и поэтому Наполи наверное трудно найти классного игрока на эту позицию. Довольствуются тем что есть. Взяли ещё Нгонге, не знаю что он из себя представляет.
Но самое большое удивление и недоразумение в составе Наполи, это Линдстрëм. Это что за игрок вообще? И вообще он футболист или бегун?
Ноль баллов за сезон. И за него вроде бы 35 выложили. Самый лютый промах в трансферах Наполи. Если Конте из него слепит толкового игрока, буду счастлив.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Политано средний игрок, который способен набрать 12-15 очков по системе гол+пас. Левшей обычно гораздо меньше чем правшей, и поэтому Наполи наверное трудно найти классного игрока на эту позицию. Довольствуются тем что есть. Взяли ещё Нгонге, не знаю что он из себя представляет. Но самое большое удивление и недоразумение в составе Наполи, это Линдстрëм. Это что за игрок вообще? И вообще он футболист или бегун? Ноль баллов за сезон. И за него вроде бы 35 выложили. Самый лютый промах в трансферах Наполи. Если Конте из него слепит толкового игрока, буду счастлив.
Угу, реально беда на этой позиции, но я думаю при желании можно даже из этой ситуации выкрутиться, взять того же Гонсалеса из Фиорентины например.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Угу, реально беда на этой позиции, но я думаю при желании можно даже из этой ситуации выкрутиться, взять того же Гонсалеса из Фиорентины например.
С приходом Конте даже не понятно что и ожидать по игре. 3-5-2 не подходят под этот состав. Если решится на 3-4-3, тогда может быть лучше.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
С приходом Конте даже не понятно что и ожидать по игре. 3-5-2 не подходят под этот состав. Если решится на 3-4-3, тогда может быть лучше.
Верно, ещё и не стоит забывать характер и требования Конте
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