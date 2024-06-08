«Наполи» уверен в подписании Эрмосо. Переговоры с защитником «Атлетико» на продвинутой стадии

Марио Эрмосо, вероятно, продолжит карьеру в Серии А.

По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, « » ведет переговоры с защитником «Атлетико», и они находятся на продвинутом этапе. Стороны постараются закрыть сделку на следующей неделе.

Итальянский клуб уверен, что подпишет 28-летнего испанца.

покидает « » в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.