«Наполи» уверен в подписании Эрмосо. Переговоры с защитником «Атлетико» на продвинутой стадии
Марио Эрмосо, вероятно, продолжит карьеру в Серии А.
По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, «Наполи» ведет переговоры с защитником «Атлетико», и они находятся на продвинутом этапе. Стороны постараются закрыть сделку на следующей неделе.
Итальянский клуб уверен, что подпишет 28-летнего испанца.
Эрмосо покидает «Атлетико» в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.
Остигард и Жезус игроки уровня условного Дженоа. Натан кот в мешке. Ррахмани больше ведомый, чем ведущий защитник.
Он хорош?
Но самое большое удивление и недоразумение в составе Наполи, это Линдстрëм. Это что за игрок вообще? И вообще он футболист или бегун?
Ноль баллов за сезон. И за него вроде бы 35 выложили. Самый лютый промах в трансферах Наполи. Если Конте из него слепит толкового игрока, буду счастлив.