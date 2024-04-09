«Интер» считает Эрмосо приоритетным вариантом усиления обороны. У защитника «Атлетико» есть предложения из АПЛ, он станет свободным агентом летом
«Интер» начал работу по подписанию Марио Эрмосо.
По информации As, защитник «Атлетико» является приоритетом «нерадзурри» для усиления обороны.
Руководство «Интера» уже связывалось с агентами испанца, который, как ожидается, не продлит контракт с «Атлетико» и покинет клуб летом свободным агентом.
Утверждается, что у Эрмосо также есть несколько предложений от клубов АПЛ, однако в «Интере» оценивают шансы на подписание защитника оптимистично.
Ранее стало известно, что миланцы предлагают Эрмосо контракт по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год и бонусами.
Но главной звездой является другая Эрмосо - Дженнифер - она легко победила Рубиалеса.