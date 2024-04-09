«Интер» считает Эрмосо приоритетным вариантом усиления обороны. У защитника «Атлетико» есть предложения из АПЛ, он станет свободным агентом летом

Теги Интер премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марио Эрмосо Футбол

«Интер» начал работу по подписанию Марио Эрмосо.

По информации As, защитник «Атлетико» является приоритетом «нерадзурри» для усиления обороны.

Руководство «Интера» уже связывалось с агентами испанца, который, как ожидается, не продлит контракт с «Атлетико» и покинет клуб летом свободным агентом.

Утверждается, что у Эрмосо также есть несколько предложений от клубов АПЛ, однако в «Интере» оценивают шансы на подписание защитника оптимистично.

Ранее стало известно, что миланцы предлагают Эрмосо контракт по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год и бонусами.

8 комментариев
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Ответ Max Zhomkov
Футболистку эрмосо знаю, а футболиста эрмосо из Атлетико нет Как же я плох(( Стыдно
они футболистку хотят подписать. После той истории ни один мужик не приблизится к ней не расстояние 5 метров, мало ли
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Чем он лучше того же Ачерби или Де Врея?
Де Врей стеклянненький, Ачерби 36 лет. Эрмосо 28
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Чем он лучше того же Ачерби или Де Врея?
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Это может быть Haha…Classic в стиле Мороты)
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В Испании есть Эрмосо Марио.

Но главной звездой является другая Эрмосо - Дженнифер - она легко победила Рубиалеса.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Де Врей стеклянненький, Ачерби 36 лет. Эрмосо 28
Ну по Ачерби я бы не сказал, что ему 36 уже, он пашет как 20 летний, всё таки болезнь не всегда плохой знак, а вот по Де Врею я согласен, щас он максимум баночник не более того, хотя когда то был основной в сборной эх ((
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