«Интер» считает Эрмосо приоритетным вариантом усиления обороны. У защитника «Атлетико» есть предложения из АПЛ, он станет свободным агентом летом

«Интер» начал работу по подписанию Марио Эрмосо.

По информации As, защитник « » является приоритетом «нерадзурри» для усиления обороны.

Руководство « » уже связывалось с агентами испанца, который, как ожидается, не продлит контракт с «Атлетико» и покинет клуб летом свободным агентом.

Утверждается, что у также есть несколько предложений от клубов АПЛ, однако в «Интере» оценивают шансы на подписание защитника оптимистично.

Ранее стало известно, что миланцы предлагают Эрмосо контракт по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год и бонусами.