«Интер» дает Эрмосо 4-летний контракт на 20 млн евро. Защитник может уйти из «Атлетико» бесплатно
Марио Эрмосо по окончании сезона может перейти в «Интер» свободным агентом.
Миланцы готовы подписать с центральным защитником «Атлетико» контракт по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Fcinter news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«Интер» видит в 28-летнем испанце долгосрочную замену 36-летнему Франческо Ачерби, который на фоне скандала с Жуаном Жезусом может покинуть «нерадзурри» летом.
Сам Эрмосо вряд ли продлит контракт с «Атлетико».
С другой стороны, помог Котлетко выбить праймовый Интер, а это дорого стоит. А так игрок качественный, цепкий, правда ЖК часто собирает, школа Симеоне. В целом однозначно игрок в стартовый состав.
утка, я думаю