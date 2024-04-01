«Интер» дает Эрмосо 4-летний контракт на 20 млн евро. Защитник может уйти из «Атлетико» бесплатно

Теги Интер Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Франческо Ачерби Марио Эрмосо Футбол

Марио Эрмосо по окончании сезона может перейти в «Интер» свободным агентом.

Миланцы готовы подписать с центральным защитником «Атлетико» контракт по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Fcinter news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Интер» видит в 28-летнем испанце долгосрочную замену 36-летнему Франческо Ачерби, который на фоне скандала с Жуаном Жезусом может покинуть «нерадзурри» летом.

Сам Эрмосо вряд ли продлит контракт с «Атлетико».

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7 комментариев
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Про защитника "Атлетико" в заголовке можно было и не упоминать.
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Ответ fussballer
Про защитника "Атлетико" в заголовке можно было и не упоминать.
Так если б Рубиалес его целовал - никто бы и слова не сказал, бгг
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Очень качественный защитник. Интер очень круто работает на трансферном рынке. За относительно небольшие деньги собрали крутую команду
+8
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Стокгольмский синдром.
С другой стороны, помог Котлетко выбить праймовый Интер, а это дорого стоит. А так игрок качественный, цепкий, правда ЖК часто собирает, школа Симеоне. В целом однозначно игрок в стартовый состав.
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+4
Вот что хайп с Рубилесом делае...А, стоп.
+2
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Как он может стать заменой Ачерби, если он играет левого заща в тройке? Это конкурент Бастони, но никак не Ачерби
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какие 5 млн. в год человеку, которому через 3.5 месяца стукнет 29, который на матч выходит с целью получить жёлтую карточку?

утка, я думаю
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