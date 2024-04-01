«Интер» дает Эрмосо 4-летний контракт на 20 млн евро. Защитник может уйти из «Атлетико» бесплатно

Марио Эрмосо по окончании сезона может перейти в «Интер» свободным агентом.

Миланцы готовы подписать с центральным защитником « » контракт по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Fcinter news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

« » видит в 28-летнем испанце долгосрочную замену 36-летнему , который на фоне скандала с Жуаном Жезусом может покинуть «нерадзурри» летом.

Сам Эрмосо вряд ли продлит контракт с «Атлетико».