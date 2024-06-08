Президенты «Наполи» и «ПСЖ» напрямую обсуждают трансфер Осимхена. «Арсеналу», «МЮ» и «Челси» форвард тоже интересен

«ПСЖ» работает над приобретением Виктора Осимхена.

TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino сообщает, что президент неаполитанцев лично контактирует с руководством парижан. Отмечается, что у него очень хорошие отношения с .

« » называется фаворитом в борьбе за нигерийского форварда, однако на него также претендуют «Арсенал», « » и « ».

Ранее стало известно, что «Наполи» не получал предложений о трансфере Осимхена.