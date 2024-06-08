Президенты «Наполи» и «ПСЖ» напрямую обсуждают трансфер Осимхена. «Арсеналу», «МЮ» и «Челси» форвард тоже интересен
«ПСЖ» работает над приобретением Виктора Осимхена.
TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino сообщает, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис лично контактирует с руководством парижан. Отмечается, что у него очень хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи.
«ПСЖ» называется фаворитом в борьбе за нигерийского форварда, однако на него также претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Ранее стало известно, что «Наполи» не получал предложений о трансфере Осимхена.