Президенты «Наполи» и «ПСЖ» напрямую обсуждают трансфер Осимхена. «Арсеналу», «МЮ» и «Челси» форвард тоже интересен

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Нассер Аль-Хелайфи Виктор Осимхен Футбол

«ПСЖ» работает над приобретением Виктора Осимхена.

TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Mattino сообщает, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис лично контактирует с руководством парижан. Отмечается, что у него очень хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» называется фаворитом в борьбе за нигерийского форварда, однако на него также претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее стало известно, что «Наполи» не получал предложений о трансфере Осимхена.

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8 комментариев
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Интересный трансфер.... если бы не было Коло Муани и Рамуша
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Если ПСЖ купит центрфорварда, то у команды нет никакого будущего. В команде есть отличный Рамуш, но ему даже шанса не хотят дать
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Ответ Бонд0077
Осимхен дырявый шланг. Дур..ки платят умные зарабатывают
Витёк сильный нап
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Чересчур распиаренный челик.
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Конте будет в бешенстве
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Надеюсь поедет в АПЛ⚽️
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Хорошо, что хоть Челси упомянули последним
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